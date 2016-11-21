Как жить после «28 Панфиловцев». Инструкция для патриота Поступил один вопрос после предпоказа «28 панфиловцев»: как жить после этого фильма? Да легко. Вспомните, кто вы такие. Вы – потомки героев. Вы стоите на плечах титанов, и вам всё по плечу. Наберите фамилию, имя, отчество деда, прадеда, бабушки, прабабушки в поисковой строке на сайте «Память народа». Вы будете удивлены, узнав, насколько ваши предки сильнее вымышленного героя заокеанских комиксов – супермена. Подумайте, какую цену поколение Великой Отечественной заплатило за вашу свободу. Не смейтесь, когда прочтёте на братских могилах «Отдали жизнь за честь и независимость нашей Родины». Это действительно так. Нас заставили смеяться над этими строками дешёвые клоуны в 1991 году.... На чтение: 1 минута

Поступил один вопрос после предпоказа «28 панфиловцев»: как жить после этого фильма?

Да легко.

Вспомните, кто вы такие. Вы – потомки героев. Вы стоите на плечах титанов, и вам всё по плечу. Наберите фамилию, имя, отчество деда, прадеда, бабушки, прабабушки в поисковой строке на сайте «Память народа». Вы будете удивлены, узнав, насколько ваши предки сильнее вымышленного героя заокеанских комиксов – супермена.

Подумайте, какую цену поколение Великой Отечественной заплатило за вашу свободу. Не смейтесь, когда прочтёте на братских могилах «Отдали жизнь за честь и независимость нашей Родины». Это действительно так. Нас заставили смеяться над этими строками дешёвые клоуны в 1991 году. И мы им поверили. Поверили, что счастье и цель жизни – это максимизация потребления. Квартира-машина-дача-вилла-яхта-вторая квартира – и далее по кругу. Нас обманули, как Кот Базилио и Лиса Алиса обманули Буратино.

Подумайте, было бы приятно человеку, погибшему под Москвой, увидеть, как вы гадите в своей же стране после шашлыка? Напомню, что 70 лет назад шашлык, который сегодня можно купить в любом магазине, был запредельным лакомством. Сейчас ничто не является запредельным лакомством, а донести мешок с мусором до багажника комфортабельной машины западного или отечественного производства – уже не под силу потомкам героев. И георгиевская ленточка на капоте здесь не поможет. Хоть на пять минут – соберитесь и уберите мусор.

Попробуйте хоть на секунду посмотреть на себя со стороны честно, а лучше – с самоиронией. Чего достигли? Куда идёте? Снова взгляните на 1941 год и поймите, что ваши страхи о том, что не достигнете своей мечты, – вы сами придумали. Шансов дойти до мечты у вас гораздо больше, чем у предков 75 лет назад. Там мечта-то могла быть – прожить еще одну, три минуты.

Поэтому – идите за своей мечтой, и пусть эта мечта будет гораздо больше, чем вилла и яхта в теплой Испании. Вилла и яхта – большие игрушки, от которых вы быстро устанете. Хорошо, когда они есть, но и без них – нормально. Делать яхту и виллу целью жизни – обмануть себя, а жизнь одна, и при этом она не очень длинная, если кто не заметил.

Ленточку повязал? Значит, всем показываешь, что любишь Отечество. Любовь – это когда даешь и не требуешь ничего взамен. Сложно представить? Вспомните вашу любовь к вашему ребенку, когда он/она были младенцем. Что-то требовали от этого комочка? Так и Отечество – дайте ему хоть толику своей любви, хоть мусор мимо корзины не бросайте.

Идите дальше, идите вперед и помните, какой ценой был завоевана свобода и возможность идти за мечтой. Отнеситесь с уважением к тем, кто погиб за это 75 лет назад. Наверное, не очень важно, сколько они подбили немецких танков – сто или сто пять. Наши предки подняли Знамя Победы над Берлином в 1945 году. Нацистское знамя со свастикой над Москвой в 1941 году поднято не было. Это – самое важное.