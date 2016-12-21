К проблеме медиа-одичания К проблеме медиа-одичания На чтение: 2 минуты

Лёгкость, с которой пространство ладно бы сетевой, но и масс-медийной дискуссии посреди всех драматических событий декабря захватил одним расчётливым постом в фейсбуке карикатурист из далёких 90-х, — показала одну нехорошую брешь в отечественной медиаполитике.

Если коротко, то речь идёт об очевидном размытии границ между понятиями «значимая тема» и «скандальчик». А также о сокрушительной победе рейтинга над авторитетом в головах руководителей многих ведущих масс-медиа.

Эту мысль необходимо пояснить.

Но эта «неприкосновенность» на сегодня по факту почему-то состоит в том, что любой полузабытый клоун, выждав подходящий момент, может набросить на вентилятор — и наслаждаться громкими ответными разоблачениями по телевизору, по радио и в колонках крупных изданий. Вынужденно включающими в себя цитирование.

То есть не нужно напрягаться, чтобы спрогнозировать дальнейшее. Сейчас начнутся многочисленные 75-летия подвигов героев войны. А значит, к их образам уже выстроилась длинная очередь сообразительных клоунов, выжидающих момента. Карбышева, Матросова , молодогвардейцев, — десятки и сотни других попробуют непременно монетизировать в свои «пресс-досье» множественные злые клоуны.

И есть ненулевая опасность, что основные мощности отечественной медиа-машины будут исправно работать на них. В лучшем (хотя какой он, к чорту, лучший) случае «давая отпор». В худшем — «собирая в студии сторонников и противников» и объявляя голосование в прямом эфире.

И не надо думать, что всё ограничится рамками истории. Своевременное оскорбление сограждан — это вообще тема, которую можно бурить вглубь и вширь. Особенно если оно безотказно конвертируется в рост цитируемости, и в пухнущий от звонков телефон, и в повышение статуса до «личного врага общественности».

Причины этого, уважаемые читатели, очевидны.

Если коротко — то они в том, что «интеграция СМИ и интернета» произошла не тем местом.

В итоге телевизор, превратившийся в «сам себе пусси райот» — теперь объективная данность жизни.

При этом тут нет никакого заговора против публики, никакой конспирологии. Перед менеджментом крупнобюджетных медиа поставлена задача повышать рейтинги. Менеджмент велит чутко отслеживать тренды. Девочки-продюсеры отсматривают ленты. Девочки-продюсеры находят скандальчики. Они достают из секретных папок доставшиеся от предшественниц базы контактов, где с нулевых сгруппированы по тематике «спикеры» и «эксперты». Они звонят спикерам и приглашают в эфиры (именно этим, кстати, вызвано такое зашкаливающее количество в телевизоре разнообразных палео-либералов, которые давно никто и звать никак. Их всех вытаскивает в телевизор не чья-то злая политическая воля, а обобщённая «девочка-продюсер», которая просто пытается выполнить свою работу по инструкции).

Отчасти на этот печальный процесс, разумеется, работает и давно предсказанный кризис журналистского профессионализма. Ведь именно сегодня в медиа завершается «смена поколений». Что в переводе на русский означает: в руководящие кресла садится, пожалуй, самое необразованное и лишённое системного мировоззрения поколение медийщиков. Поколение развитых нулевых — то есть граждане, на фоне которых Ю.В. Латынина выглядит эрудитом, образцом логики и ясного мировоззрения.

У этого поколения, по причине отсутствия за душой чего-либо, кроме инстинкта бросаться на скандальчики, — выходит поразительно одинаковый продукт вне зависимости от того, ваяет оно светскую хронику про развод звёзд или политическое обозрение про Евросоюз.

Главная из этих опасностей — в том, что таблоидность есть не только хаотичность. Это ещё и примитивизация, недопустимое упрощение картины мира. И поэтому она противоположна цивилизации.

Задача цивилизации, вопреки наивным заблуждениям, вообще состоит не в том, чтобы упрощать жизнь людей, а напротив — в том, чтобы усложнять её (ну или обогащать, что то же самое). «Упрощение» культурной и политической жизни до понятия «скандалы звёзды преступления гороскопы» — с точки зрения цивилизации является одичанием и деградацией.

Безусловно, в любом обществе присутствуют силы, постоянно играющие на понижение (то есть на упрощение). Те самые злые клоуны, открывшие в себе счастливую способность показывать зад в качестве аргумента и столь вовремя публично обзывать что-нибудь или кого-нибудь, что это даёт гигантскую цитируемость.

Оно не должно вестись на упрощение и трюки по одной простой причине. Оно просто перестанет быть пространством.

Потому что для того, чтобы быть пространством, нужно иметь внятную систему координат: вот стороны света, вот вершина, вот днище. Смешивать их противопоказано.

А в ситуации, когда днище постоянно берёт вершины, ни о какой системе координат говорить не получится.

Мы постоянно читаем жалобы на то, что в стране с гигантскими территорией, населением, задачами и проблемами практически отсутствует политическая или же общественная дискуссия.

Но одичавшее общественное пространство, по двадцать-тридцать раз в год превращающееся в мусорное ток-шоу, просто не в состоянии ни родить, ни поддержать нормальную общественную дискуссию. Оно не сумеет освоить длинный производственный цикл обсуждения и внедрения идей — оно так и будет бегать за жирными скандальчиками с дубиной.

Поэтому темы, имеющие реальную значимость, проходят в нём бесплотной тенью. Кто обсуждает сейчас в «ящике» или по радио волну предновогодних сокращений, повысившую безработицу в стране почти на процент за неделю? Ладно, а государственную программу создания 230 тыс. рабочих мест в моногородах?

Вот именно.

И чтобы клоуны, пытающиеся повысить себе «тематический индекс цитируемости» оскорблениями общества — выбрасывались во тьму внешнюю, где эмигрантские сайты и скрежет зубовный. И не могли вернуться к нормальным людям.

И это вопрос политической воли. В том числе — воли к воспитанию медиа-пространства.

Источник: На Линии