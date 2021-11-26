ИЗВОЛОВ Николай Анатольевич

Закончил ВГИК в 1985 году. Работал в Музее кино заместителем директора по науке. Был проректором ВГИК по научной работе. С 1997 - в НИИ Киноискусства заведующий отделом истории отечественного кино (ныне – историко-теоретический отдел). С начала 1990-х преподаёт во ВГИКе и на Высших курсах сценаристов и режиссёров. Печатается в журналах «Киноведческие записки», «Искусство кино» а также за рубежом. Автор ряда статей по истории анимации и «рисованного звука», в т. ч. в книгах «Феномен кино. История и теория» (2001, 2005), «Наши мультфильмы» (2006) и «Страницы истории отечественного кино» (2006), «Советская власть и медиа» (2006), «Федор Хитрук» (каталог выставки, 2009), «Конструктор мерцающих форм» (2011) и других. Много лет занимается архивными розысками, в результате которых в историю кино возвращены некогда «утраченные» фильмы, в том числе и классиков мультипликации («Пасифик 231» и «Гопак» Цехановского и другие). Работал в жюри фестивалей, в т.ч. анимационных, как отечественных, так и международных. В 2001 на фестивале «Белые столбы» был признан лучшим киноведом года. Многократный обладатель призов Гильдии киноведов и кинокритиков СК и фестиваля архивных фильмов «Белые столбы». Разработал (совместно с Н.Друбек) систему комментированного издания фильмов на цифровых носителях, получившую название «Hyperkino». Занимается «реконструкциями» погибших фильмов (всего 14 названий), среди которых «Прекрасная Люканида» Владислава Старевича (2012), «Дохунда» Льва Кулешова (2006), «Тит, или сказ о большой ложке» Александра Медведкина (2000) и др.

Сочинения:

Документальные фильмы Л.Кулешова // Киноведческие записки. № 6. 1990;

ФЭКС и "Красная газета» // Киноведческие записки. № 7. 1990 (то же на фр.языке: FEKS, Belgium, Stuc, 1992);

Момент оживления спящей идеи. // Киноведческие записки. № 15. 1993;

Русская Золотая Серия // Киноведческие записки. № 18. 1993;

Феномен кино: история и теория. М., 2005;

Эстетический потенциал 90-х и новые образовательные технологии. // Экранизация истории: политика и поэтика. М., 2003.