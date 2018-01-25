Юрий Розум о «Смерти Сталина»: «Пошлая картинка и сборище идиотов» Пианист Юрий Розум ответил на слова режиссера «Смерти Сталина» о россиянах, которые «высоко оценили фильм». Бурная дискуссия, развернувшаяся вокруг фильма Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», по-прежнему не утихает. Многие видные представители российской общественности восприняли картину негативно. В Министерстве культуры РФ состоялся специальный показ фильма, где присутствовал и глава ведомства Владимир Мединский. После того как были показаны финальные титры, многие режиссеры, актеры и кинопродюсеры выступили с гневной речью в адрес киноленты, назвав ее оскорбительной и бездарной. Юристы Минкультуры, в свою очередь, направили главе ведомства обращение с просьбой отозвать у фильма прокатное удостоверение, поскольку в картине присутствуют признаки экстремизма и искажается история. Однако... На чтение: 2 минуты

Пианист Юрий Розум ответил на слова режиссера «Смерти Сталина » о россиянах, которые «высоко оценили фильм».

Бурная дискуссия, развернувшаяся вокруг фильма Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», по-прежнему не утихает. Многие видные представители российской общественности восприняли картину негативно. В Министерстве культуры РФ состоялся специальный показ фильма, где присутствовал и глава ведомства Владимир Мединский. После того как были показаны финальные титры, многие режиссеры, актеры и кинопродюсеры выступили с гневной речью в адрес киноленты, назвав ее оскорбительной и бездарной. Юристы Минкультуры, в свою очередь, направили главе ведомства обращение с просьбой отозвать у фильма прокатное удостоверение, поскольку в картине присутствуют признаки экстремизма и искажается история.

Однако создатель фильма удивился шквалу неодобрительных отзывов и заявил прямо противоположное, сказав, что всем гражданам России, которые были на первом пресс-показе, картина очень понравилась, а многие даже аплодировали.

В числе прочих деятелей культуры на спецпоказе в Министерстве культуры присутствовал известный пианист, народный артист России, профессор и заведующий кафедрой специального фортепиано Российской академии музыки им. Гнесиных Юрий Розум. Как и многие, он возмутился увиденным и признался, что «из-за концерта успел только на вторую половину фильма», но ничуть об этом не пожалел:

– Я рад, что не потратил на это больше времени, потому что впечатления крайне негативные по всем направлениям. Как художественное произведение этот фильм никакого интереса не представляет: неинтересные съемки, неинтересный режиссер, неинтересная, совершенно бездарная игра актеров. И сама концепция идиотская – все наше руководство выставлено просто полными кретинами. Такого же быть не может!

– Создатели позиционируют этот фильм как пародию, сатиру…

– Даже если это пародия, то что-то должно цеплять. А когда в фильме ничего не цепляет и на экране мелькает только какая-то пошлая картинка, изображающая сборище идиотов, то я считаю, что это просто позор. И если этот фильм выходит и к нему нет никакой альтернативы с нашей стороны, то для имиджа страны и для того, как будет воспринимать это кино поколение, которое не знает истинной истории, это просто какое-то посмешище и издевательство.

– Те, кто посмотрел этот фильм вместе с вами, отреагировали так же?

– Единодушно, весь зал! А там был не только Общественный совет при Министерстве культуры, но и приглашенные гости из администрации (президента РФ – прим. ред. ), представители кинематографии. Например, Никита Михалков выступил очень эмоционально. И я очень их поддерживаю, потому что считаю, что это абсолютно недостойная вещь. Поймите правильно: ведь я совершенно не сталинист! Я в свое время очень пострадал из-за своих взглядов, в коммунистические времена я был невыездным. Я понимаю, что это была трагическая история, трагические годы, и помню тот переломный момент, когда власть переходила к Хрущеву. Но я лично не очень понимаю: почему англичанам надо высмеивать именно этот период? Почему они не делают посмешище из своей истории? Ведь это было бы логичнее, если им хочется устроить какую-то буффонаду. В любом случае, если уж вы беретесь делать такое, то надо, чтобы это было достойно. А здесь я не увидел ни юмора, ни сатиры, ни эксцентрики – ничего!

– Возможно, многих это удивило, поскольку у британцев довольно тонкое и своеобразное чувство юмора, и оно сильно разнится с американским. Но, судя по вашим словам, особой тонкости в данном случае зритель не ощутил…

– Да, я считаю, что весь юмор в этом фильме просто дубовый. Если бы я не знал, что это пародия, то, начиная смотреть это кино с середины, я даже не понял бы, что там есть какая-то ирония. Там просто очень плохой набор актеров, очень плохая режиссура, очень нелогичный, дурацкий сценарий. Эта сцена с убийством Берии – просто полный идиотизм… В общем, я с радостью откликнулся и поддержал предложение юристов Министерства культуры; я считаю, что это было абсолютно правильное решение. Кстати, что касается предыдущей дискуссии о «Матильде», то там я, скорее, склонялся в сторону того, чтобы фильм разрешить. Там не было ничего особенно оскорбительного – это обычная история, в которой я не увидел никакого оскорбления православия и нравственности. Все-таки это было сделано достаточно уважительно и довольно красиво снято. Хотя игра актеров местами тоже была бездарной, меня это настолько не покоробило, поэтому я посчитал, что этот фильм вполне может выйти в прокат, чтобы каждый его посмотрел и сделал свои выводы. А этот фильм, который мы обсуждаем сейчас, просто опасен для молодежи.

– Режиссер комедии Армандо Ианнуччи на днях прокомментировал ситуацию с отзывом прокатного удостоверения у «Смерти Сталина». Он сказал следующее: «Все россияне, которым мы показывали фильм, включая журналистов, рассказали, что им понравилось, они высоко оценили фильм. Они сказали две вещи: это смешно, но правдиво». Как вы думаете, может быть, это кино в самом деле имеет шансы найти своего зрителя в России?

– Я не представляю этого. У нас был полный зал в Министерстве культуры, и там, как вы понимаете, были люди, далеко не последние в искусстве. И ни один человек не выступил в защиту этой картины. Мединский даже спросил, есть ли какая-нибудь альтернативная позиция, есть ли в зале кто-нибудь, кому фильм хоть как-то понравился и показался интересным – ни один человек из всего зала не нашелся. Поэтому я не понимаю, кто это мог положительно воспринять.

– Как вы думаете, не стоит ли опасаться, что шумиха вокруг этого фильма создаст ему дополнительную рекламу?

– Да, к сожалению, опасаться стоит, потому что всякое раздувание какой-то неврастении и скандала всегда идет на руку авторам. Другое дело, что этот пожар сразу умирает, потому что не имеет под собой никакой серьезной почвы. Конечно, этот фильм сейчас привлечет к себе внимание, многие захотят его посмотреть. Ну посмотрят, в конце концов, если разрешение дадут, и поймут, что это действительно мура. Но мне бы не хотелось, чтобы многие люди по своей неопытности судили бы о таком переломном и важном моменте в нашей истории по этому фильму.

– Вы считаете, что эту картину следует запретить?

– Я считаю, что решение все-таки должен принимать суд, должна быть экспертиза. Лично я никому из своих друзей и родни, в том числе своим детям, не порекомендовал бы это смотреть просто потому, что это потеря времени и после просмотра всего этого остается неприятное чувство.