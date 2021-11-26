ИТЕНБЕРГ БОРИС САМУИЛОВИЧ
ИТЕНБЕРГ БОРИС САМУИЛОВИЧ - российский историк.
Окончил Московский областной педагогический институт (1942 год). После окончания Чкаловского артилерийского училища (1942 год) воевал на Западном, II Прибалтийском и III Белорусских фронтах.
В 1946-1957 годах директор школы рабочей молодёжи в городе Перово Московской области. С 1957 года научный сотрудник Института истории Академии наук СССР (с 1968 года Институт истории СССР Академии наук СССР, с 1992 года Институт российской истории Российской академии наук). В 1961 году Итенберг возглавил созданную при институте Группу по изучению общественного движения пореформенной России. Исследовал народничество на основе преимущественно архивных и малоизученных источников - материалов следственных дел народников, их судебных процессов и других.
Особое внимание уделил проблеме соотношения нравственности и политики, для современной исторической науки второстепенной, а в его трудах - одной из главных. На примере С.Г. Нечаева и его организации обосновал опасность и вред для революционного дела принципа «цель оправдывает средства». Показал, что революцинное народничество 1870-х годов развивалось «в борьбе с нечаевщиной, её методами и принципами». Исследовал взгляды и деятельность П.Л. Лаврова, из всех идеологов народничества уделявшего наибольшее внимание «многочисленным этическим вопросам». Благотворное влияние Лаврова в революционной среде видел в его противостоянии бунтарству и бланкизму, проявлениям авантюризма и нравственного нигилизма. Проанализировал отношение российских общественных деятелей XIX века к марксизму.
Показал, что ряд представителей демократического направления (П.В. Анненков, А.И. Герцен, Н.К. Михайловский, Н.Ф. Даниельсон и другие) отказывались признать революционное насилие закономерным и неизбежным. Рассматривал российское революционное движение как часть европейского революционного процесса. Исследовал восприятие российского общества мыслью опыта революционной борьбы в Европе. Проследил воздействие революционных событий в России 1870-1880-х годов на общественную жизнь европейских стран и их внутреннюю политику.
В 1990-е годы, продолжая выступать со статьями по теме революционного народничества, обратился к изучению либерализма. Соредактор, автор предисловия (наряду с В.В. Шелохаевым) книги «Российские либералы» (2001 год).
Сочинения:
Южно-российский союз рабочих - первая пролетарская организация. М., 1954;
Первый Интернационал и революционная Россия. М., 1964;
Движение революционного народничества. Народнические кружки и «хождение в народ» в 70-е годы ХIХ в. М., 1965;
Россия и Парижская Коммуна. М., 1971;
П.Л. Лавров в русском революционном движении. М., 1988;
Россия и Великая французская революция. М., 1988;
Революционеры и либералы в пореформенной России // Революционеры и либералы России. М., 1990;
Российская интеллигенция и Запад: век ХIХ. М., 1999;
Русские и К. Маркс: выбор или судьба. М., 1999 (совместно с В.А. Твардовской).
Иллюстрация:
Фото. Итенберг Борис Самуилович. Архив БРЭ.