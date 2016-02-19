История, выйти из сумрака! Задачи исторического канона и проблемы с его внедрением При первом взгляде на текст историко-культурного стандарта (ИКС), учитель может спросить: а зачем он, собственно, нужен? В чём разница между ИКС и ФГОС? И тут изложено то, что надобно вдолбить школьнику – и там это же самое изложено. Разница в том, что ФГОС – документ с педагогическим уклоном. А ИКС не зря назван «историко-культурным». Это документ культурообразующий. На чтение: 2 минуты

При первом взгляде на текст историко-культурного стандарта (ИКС), учитель может спросить: а зачем он, собственно, нужен? В чём разница между ИКС и ФГОС – федеральным государственным образовательным стандартом?

И тут изложено то, что надобно вдолбить школьнику – и там это же самое изложено.

Разница в том, что ФГОС – документ с педагогическим уклоном. Поэтому он препарирует живую ткань истории – вычленяет компетенции, которыми должен овладеть ученик в результате изучения дисциплины «история», определяет, что ученик должен знать, что уметь, чем владеть.

А ИКС не зря назван «историко-культурным». Это документ культурообразующий .

Он показывает, каким должен быть результат изучения истории, результат формирования у ученика этих самых «компетенций», «знаний», «умений» и «навыков».

Таким результатом должны стать утвердившиеся в сознании школьника образы прошлого.

Конкретные.

Подробные.

Красочные.

Конкретные образы металлургии средних веков, Семилетней войны, политической культуры времен революций 1917 года, «золотого века древнерусской культуры», московского быта XVI века, княжеских усобиц XI столетия, битвы на Калке – и т.д. и т.п.

Укоренение в сознании человека таких образов – это один из показателей того, что человек достиг достаточно высокого уровня культуры .

Вот эти образы прошлого и помогает сформировать ИКС. Он задаёт систему таких образов, он намечает их контуры, основные линии их рисунка, иногда и основные краски.

Он не препарирует, а синтезирует.

Не разлагает историю на набор элементов, а формирует из элементов объёмные изображения.

Соответственно, ФГОС и составленные на его основе учебные программы содержат только набор понятий – названия событий, процессов, явлений, имена. А ИКС – ещё и связный текст.

А иначе за деревьями можно не увидеть леса. Свести всё дело к «овладению компетенциями», к знанию названий исторических явлений и событий и т.д. Целостных же образов этих явлений, событий понимания их взаимосвязи и т.д. у ученика не возникнет.

***

Пишущий эти строки должен сознаться в пристрастии к тому ИКС, о котором идёт речь. Познакомившись с ним, он с удивлением обнаружил, что вот уже 23-й год преподаёт в 9-х – 11-х классах историю очень близко к этому стандарту.

И тем не менее этот сравнительно сжатый текст помог и ему – так осветив направленным светом целый ряд обстоятельств, что формировать конкретные образы прошлого, о которых шла речь выше, становится легче. Легче, потому что ИКС подсказывает их контуры. Или фундамент, основу, на которой эти образы надо формировать. Вот как, например, это положение стандарта:

«В XV столетии политическая карта Восточной Европы выглядела совсем иначе, чем до монгольского нашествия. Вместо более десятка земель на ней доминировали два крупных государства – Великое княжество Литовское (включившее в себя значительную часть русских, восточнославянских территорий) и Великое княжество Московское. Они вели между собой борьбу за первенство в условиях постепенного ослабления и последующего распада Орды».

Совершенно конкретный образ политической ситуации в Восточной Европе в XV веке! Благодаря этому образу более конкретным, лучше запоминающимся окажется и образ процесса, проходившего в этой ситуации, на этом фоне – образ объединения русских земель вокруг Москвы при Василии I, Василии II и Иване III.

Или другой пример: «В первой половине века и для власти, и для общества уже очевидной была архаичность института крепостного права. И хотя государство и пыталось найти пути решения крестьянского вопроса путём паллиативных мер, оно продолжало проводить социальную и экономическую модернизацию в рамках крепостнического строя» .

Здесь ИКС даёт своего рода стержень, на который можно насадить социальное и экономическое законодательство Александра I и Николая I. Получится основа для формирования образа социально-экономической политики в первой половине XIX века. Без такой основы, как показывает опыт, формировать у ученика этот образ – дело малоперспективное. Получится много конкретной и не связанной воедино информации – а не образ и, тем более, не понимание.

В общем, с точки зрения школьного учителя истории, ИКС представляется вещью не просто нужной, но и крайне своевременной. Ему следовало бы появиться ещё лет 20 назад, а сейчас учителям впору цепляться за него руками и ногами.

***

Однако цепляться пока не получается.

О существовании такой вещи, как историко-культурный стандарт, в средней школе сейчас почти не известно. Даже в Москве. Вместо того, чтобы:

а) разослать текст ИКС, по крайней мере, в школы (я не говорю уже о школьных методических объединениях) и

б) разъяснить (либо в приложенном к тексту кратком и внятном документе, либо устно, на специально созванном совещании) сущность и необходимость подобного стандарта, –

местные органы управления образованием традиционно предпочитают заниматься в основном «контролем» над учителями и учебным процессом.

Похоже, никто там так и не осознал принципиального отличия ИКС от других программных документов и счёл его очередной разновидностью очередного ФГОС.

Плохо.

Но работу-то эту всё равно надо исполнить. Если не чиновник, то – кто? Правильно, сами учителя и общество в целом, заинтересованное в реализации хорошего дела. И мы уже занимаемся этим сейчас и здесь – на портале «История.рф» в разделе «Историко-культурный стандарт».

Об авторе:

Смирнов Андрей Анатольевич - кандидат исторических наук. Родился 30 мая 1965 года в Москве. В 1987 г. окончил исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, а затем и аспирантуру того же факультета. Кандидат исторических наук, доцент Московского архитектурного института (государственной академии). Более 20 лет преподаёт отечественную историю в МАРХИ и московских школах. Специалист по русской военной истории XVII-ХХ вв., автор нескольких научных монографий, в том числе: Смирнов А.А. Боевая выучка Красной армии накануне репрессий 1937-1938 гг. : (1935-первая половина 1937 года). Т.1-2. М., 2013.

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