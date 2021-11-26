ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЛИПЕЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЛИПЕЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Исторический факультет - один из старейших в университете. В 1955 году при создании ЛГПИ был осуществлен перевод нескольких курсов исторического факультета из Ельца в Липецк и открыт прием на историко-филологический факультет. В 1959 году состоялся первый выпуск учителей-историков, многие из которых успешно работают в образовательных учреждениях и по сей день.