«ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ»
«ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ» - научный журнал.
1) Научный журнал, созданный Советом Главного архивного управления РСФСР в 1918 году; первый номер вышел в 1919 году, дальнейшее издание прекращено (в 1921 году на основе материалов, подготовленных для второго номера «Исторического архива», издан «Сборник материалов и статей»).
2) Непериодический сборник документальных публикаций по истории России до 1917 года. Издавался в Москве по инициативе Б.Д. Грекова Институтом истории Академии наук СССР в 1936-1940 годах (выпущен 1-3) и 1949-1954 годах (выпущен 4-10). Ответственные редакторы: Б.Д. Греков (1936-1953 годы), А.А.Новосельский (1954 год).
3) Научный журнал, издававшийся (6 номеров в год) по инициативе Президиума Академии наук СССР в 1955-1962 годах в Москве Институтом истории Академии наук СССР совместно с Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС и Главным архивным управлением при Совете министров СССР. В журнале опубликовано 347 подборок документов по отечественной истории XV - середины XX веков, а также по всеобщей истории, печатались статьи и сообщения по источниковедению, архивоведению и археографии, критико-библиографические материалы. Издание прекращено по цензурным соображениям (поводом стала критика со стороны группы артистов МХАТ публикации переписки К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко). Главные редакторы - В.И. Шунков (1955-1960 годы), Д.А. Чугаев (1960-1962 годы).
4) Научный журнал (преемник предыдущего), издающийся (6 номеров в год) в Москве издательством «Российская политическая энциклопедия» (в 1992-1999 годах - коллективом редакции «Исторического архива») совместно с Росархивом. Публикуются документы (без купюр) по отечественной истории, а также по истории других стран из российских и зарубежных архивов, библиотек и музеев, рецензии на документальные издания. Главный редактор - А.А. Чернобаев (с 1992 года).