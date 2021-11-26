ИНСТИТУТ ЕВРОПЫ РАН

ИНСТИТУ́Т ЕВРО́ПЫ (ИЕ) РАН - на­уч­ный центр, ана­ли­зи­рую­щий ши­ро­кий круг проб­лем об­ще­ев­ро­пей­ско­го про­цес­са раз­ви­тия, ме­ста и ро­ли в нём Рос­сии и СНГ.

Соз­дан в декабре 1987 года в Мо­ск­ве. Ос­но­ва­тель и пер­вый ди­рек­тор – В.В. Жур­кин .

ИЕ осу­щест­вля­ет меж­дис­ци­пли­нар­ные ис­сле­до­ва­ния и про­гно­зи­ро­ва­ние по­ли­тических, эко­но­мических, со­ци­аль­ных, во­енных, ре­ли­ги­оз­ных, ин­фор­мационных и иных проб­лем современной Ев­ро­пы ; изу­ча­ет про­цес­сы ев­ропейской ин­те­гра­ции в об­ла­сти эко­но­ми­ки; ана­ли­зи­ру­ет роль Ев­ро­пы в современном ми­ре и но­вые тен­ден­ции в XXI веке, си­сте­му от­но­ше­ний Рос­сии с круп­ней­ши­ми стра­на­ми Ев­ро­пы, Ев­ропейским сою­зом , ре­гио­на­ми Ев­ро­пы.

При ИЕ дей­ству­ют: На­учный со­вет «Пар­тий­но-по­ли­ти­чес­кие си­сте­мы XXI ве­ка», ис­сле­дую­щий дея­тель­ность ев­ропейских по­ли­тических пар­тий, и Ас­со­циа­ция ев­ропейских ис­сле­до­ва­ний (АЕВИС), ко­то­рая ре­ша­ет за­да­чу ук­реп­ле­ния свя­зей с ре­гио­на­ми Рос­сии, а так­же Центр ин­фор­ма­ции и до­ку­мен­та­ции ЕС.

С 1994 года ИЕ вы­пу­ска­ет пе­рио­дическое из­да­ние - обо­зре­ние «Ев­ро­пей­ский Со­юз: фак­ты и ком­мен­та­рии». С 1993 года ИЕ из­да­ёт «До­кла­ды Ин­сти­ту­та Ев­ро­пы РАН», с 2000 года - еже­квар­таль­ный ж. «Сов­ре­мен­ная Ев­ро­па», с 2007 года - со­в­ме­ст­но с издательством «Весь мир» мно­го­том­ную се­рию мо­но­гра­фий по стра­нам и ре­гио­нам.

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