ИЛЬИНСКИЕ РУБЕЖИ, МУЗЕЙ

Военно-исторический музей «Ильинские рубежи».

8 мая 1975 г. в селе Ильинское был открыт мемориальный комплекс, включающий в себя Военно-исторический музей «Ильинские рубежи», Курган Славы с памятником подольским курсанта, у подножия которого горит Вечный огонь, два дота, сохранившихся на Ильинской земле с 1941 года.

Автор мемориала - Заслуженный архитектор РСФСР, лауреат Государственной премии Е.И. Киреев, автор памятника - скульптор Ю.Л. Рычков.

Мемориальный комплекс посвящен героическому подвигу подольских курсантов пехотного и артиллерийского училищ, которые на две недели задержали врага на огневом рубеже у с. Ильинское в октябре 1941 года и дали возможность укрепить ближние подступы к Москве . 5 октября 1941 г. курсанты пехотного и артиллерийского военных училищ в составе 5 стрелковых батальонов и 6 артиллерийских батарей в течение 12 дней держали оборону в 20 км западнее города Малоярославца в районе села Ильинское. Юные пехотинцы и артиллеристы уничтожили до 5 тысяч немецких солдат и офицеров, подбили около 100 танков. Ценой огромных усилий и немалых жертв они задержали колонну противника, наступающую на Москву.

В ходе Великой Отечественной войны 36 подольских курсантов разных выпусков стали Героями Советского Союза. В апреле 1985 г. в здании Военно-исторического музея «Ильинские рубежи» была произведена реэкспозиция.

Вниманию экскурсантов представлены разделы экспозиции:

- Подвиг подольских курсантов в битве под Москвой в годы Великой Отечественной войны; - Контрнаступление советских войск под Москвой; - Бои за город Малоярославец и освобождение района от немецко-фашистских захватчиков (1942 год); - Память народная.

Иллюстрации:

Военно-исторический музей «Ильинские рубежи».