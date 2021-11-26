ИГНАТЬЕВ Геннадий Александрович

Родился в 1945 г. Окончил Новгородский государственный педагогический институт в 1972 г.

Кандидатская диссертация : Проблема единства коммунистов и социалистов стран Западной Европы и Социнтерна (Ленинградский государственный педагогический институт им. А.И. Герцена, 1975).

Доцент, декан исторического факультета Гуманитарного института Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого.

Область интересов : Современные международные отношения.

Сочинения:

Социнтерн и страны мировой системы социализма // 28 Герценовские чтения. Л., 1975;

Международная социалистическая политика // 28 Герценовские чтения. Л., 1975;

Проблема диалога коммунистов и социалистов стран Зап. Европы в конце 60 – начале 70-х гг. // Проблемы истории классовой борьбы стран Зап. Европы. Л., 1977;

Внешняя политика СССР в отечественной историографии конца 80-х гг. // Актуальные проблемы археографии, источниковедения и историографии. – Вологда, 1995;

Исторический опыт и реформы // Вестник Новгородского гос. ун-та, 2000;

Социнтерн и западноевропейская интеграция. // Вестник Новгородского гос. ун-та, 2004.