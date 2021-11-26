ИГНАТЬЕВ Геннадий Александрович
Родился в 1945 г. Окончил Новгородский государственный педагогический институт в 1972 г.
Кандидатская диссертация: Проблема единства коммунистов и социалистов стран Западной Европы и Социнтерна (Ленинградский государственный педагогический институт им. А.И. Герцена, 1975).
Доцент, декан исторического факультета Гуманитарного института Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого.
Область интересов: Современные международные отношения.
Сочинения:
Социнтерн и страны мировой системы социализма // 28 Герценовские чтения. Л., 1975;
Международная социалистическая политика // 28 Герценовские чтения. Л., 1975;
Проблема диалога коммунистов и социалистов стран Зап. Европы в конце 60 – начале 70-х гг. // Проблемы истории классовой борьбы стран Зап. Европы. Л., 1977;
Внешняя политика СССР в отечественной историографии конца 80-х гг. // Актуальные проблемы археографии, источниковедения и историографии. – Вологда, 1995;
Исторический опыт и реформы // Вестник Новгородского гос. ун-та, 2000;
Социнтерн и западноевропейская интеграция. // Вестник Новгородского гос. ун-та, 2004.