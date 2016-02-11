ЕСТЬ ТАКАЯ ИСТОРИЯ. КАК НЕ ДОПУСТИТЬ КРАЖУ РОССИИ У ЕЁ НАРОДОВ Министр культуры Владимир Мединский выступил с инициативами, которые имеют прямое отношение к изучению и осмыслению отечественной истории и активной государственной политике на этом направлении. На чтение: 2 минуты

5 февраля на съезде «Единой России» министр культуры Владимир Мединский выступил с инициативами, которые имеют прямое отношение к изучению и осмыслению отечественной истории и активной государственной политике на этом направлении. Приводим выдержки из выступления В. Мединского на секции «Российская идентичность, диалог культур и религий».

…Позвольте сказать о нескольких предложениях, которые, как нам кажется, важно включить в предвыборную программу депутатов и, если руководство партии поддержит, в предвыборную программу в целом.

Об обязательных гуманитарных предметах в школьной программе

Первое предложение касается воспитания идентичности. Российская идентичность, «русскость» в широком смысле слова, я подчеркну, на мой взгляд, никакого отношения к генетике, крови не имеет. Это то качество, которое является результатом в первую очередь культурного развития.

Это качество, которое воспитывается в семье, в гражданской и культурной среде. Важнейшим инструментом воспитания идентичности, как мы понимаем, является образование и просвещение. Поскольку гражданская личность формируется в первую очередь в школе.

Если говорить о программе средней школы – это смежный вопрос, не совсем вопрос Министерства культуры, но очень близкий нам и понятный – я хотел бы сказать несколько слов о преподавании гуманитарных предметов. Это русский язык, языки народов России, литература и, безусловно, история Отечества.

На мой взгляд, независимо от того, какую специализацию выбирает школьник в старших классах, именно преподавание вот этих гуманитарных базовых предметов должно строиться на принципе, сформулированном ещё Некрасовым: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Это должно быть обязательно, этому мы должны уделять приоритетное внимание.

Поэтому мне кажется очень важным рассмотреть возможность включения в предвыборную программу вопроса о том, чтобы в той или иной форме – я понимаю, что вопрос связан с большими деньгами, – но в той или иной форме мы обязаны идти к тому, чтобы добиться включения блока важнейших гуманитарных предметов в список обязательных на выпускных школьных экзаменах. Либо в устной, либо в письменной форме. Многие профессионалы говорят в пользу устного экзамена, пусть принимает решение те, кто этим занимается. Но общественная потребность в этом есть безусловно.

Кстати, мы давно уже подготовили для министерства образования канон «100 лучших российских фильмов». В этом году и лекции в дополнение к этим ста фильмам будут подготовлены Министерством культуры и размещены на нашем портале «Культура.рф» . К сожалению, пока как не было, так и нет этих ста фильмов в школьной практике. Давайте к этому вернемся, давайте мы поработаем – Министерство культуры и кинематографисты. Пожалуйста, берите. Это надо в школе использовать.

О едином каноне истории народов России

Ещё один важный вопрос – канон истории. Как вы знаете, по инициативе Владимира Владимировича Путина и при его поддержке разработан канон единого учебника истории. На самом деле, учебник не один, их несколько – речь о едином образовательном стандарте.

Это очень важно. Но давайте сделаем следующий шаг – поскольку события последних лет уже сейчас позволяют акцентировать очередную задачу. Речь идёт о том, что история России – это не только история государства Российского. История России – это история великого множества народов, которые сотни лет живут бок о бок. Многие из них имели опыт собственной национальной государственности, некоторые обретали его в составе Российского государства. Но все вместе они создавали нашу страну и обогащали нашу единую культуру. Собственно, от этого наша страна и наша культура и уникальны.

Вот этому важному моменту не уделялось должного внимания ни в советской школе, ни тем более сейчас. Это невнимание по наследству досталось и нам. У нас перед глазами печальные последствия того, как после распада СССР формирование исторического канона и воспитание историко-культурной идентичности, например, украинского, грузинского, прибалтийских народов было отдано на откуп пещерным националистам и заграничным «воспитателям».

В результате всего лишь за четверть века выросли поколения, из сознания которых оказались вычеркнуты целые столетия истинной истории их народов. По сути, у целых народов украли великую историю великой страны, которую создавали их предки. У Украины, Грузии и Прибалтики своровали Победу и Гагарина, Эрмитаж и Бородино. А вместо этого реального величия – искусственные, ложные, агрессивные мифы. Фальшивка. К чему это приводит – мы видим сегодня на Украине.

То и дело мы наблюдаем, к сожалению, подобные попытки и у нас, в Российской Федерации. Мы видим методичную работу зарубежных организаций типа «Тюрксой» или «Международный консультативный комитет финно-угорских народов». Да, уверен, что многие участники организаций искренне верят в своё дело, руководствуются самыми правильными и благими посылами. Но в конечном итоге работа этих организаций направлена то, чтобы вырвать тюркские и угро-финские народы из поля общей российской истории, всячески постараться их обособить, противопоставить по сути нашей российской идентичности.

Это вызов. Перед его лицом мы должны взять инициативу в свои руки. Совместными усилиями научных сообществ разных этно-культурных регионов выработать единый общеобразовательный канон истории народов России, гармонично включить его в канон единой истории. Я имею в виду в народы современной Российской Федерации и народы, которые сегодня строят свою суверенную государственность на нашем общем евразийском пространстве.

Важно, чтобы этот единый канон нашел отражение именно в общефедеральной школьной программе как элемент воспитания у молодёжи российской идентичности.

Об историко-культурном содержании туризма

Последний вопрос, на который я хотел бы обратить внимание, – это внутренний туризм. Внутренний и въездной туризм признан одним из приоритетов социально-экономической политики не внезапно. Просто на это обратили внимание сейчас, когда к этому нас подтолкнули, видимо, санкции, снижение курса рубля, события, связанные с Турцией, Египтом.

На самом деле задача развивать внутренний туризм была поставлена перед нами президентом еще в 2012 году, когда эта отрасль была передана в ведение министерства культуры, то есть была подчеркнута социальная составляющая внутреннего туризма.

Мы все эти годы системно работали над культурно-просветительской составляющей внутреннего туризма, поскольку понимаем его не только как возможность расслабиться с баночкой пива где-нибудь под берёзкой на родных просторах. Туризм для нас это отрасль с мощным культурным и просветительским воспитательным потенциалом, поскольку российская идентичность неразрывно связана с ощущением огромности и разнообразия наших просторов, яркостью народных традиций, многообразием историко-культурных памятников.

Туризм всех видов – это самый естественный инструмент воспитания российской идентичности. Кстати, выделю отдельно туризм для молодёжи, поскольку это самое естественное пространство живого, активного общения. По опыту молодёжных лагерей Российского военно-исторического общества могу сказать, что эффект от подобного рода туризма просто потрясающий. Именно с прицелом на создание культурно-просветительской туристской среды и работает Министерство культуры.

Я могу упомянуть здесь такие большие проекты, как «Дороги Победы» – бесплатные экскурсии для школьников по местам боевой славы, охват около 200 тысяч школьников ежегодно, и новые туристические маршруты – «Серебряное ожерелье России», «Русские усадьбы», «Шёлковый путь», «Чайный путь». Напомню, что до этого у нас был только один маршрут – «Золотое кольцо».

В этой же логике Министерство культуры реализует и масштабную программу реставрации и воссоздания исторических городов России – таких, как Старая Русса, Плёс, Белев, всего более 40 городов. Это не просто вопрос сохранения историко-культурного наследия, но и создание нового качества социально-экономического развития в регионах, появление новых туристических центров.

На сегодня внутренний туризм – самая быстро растущая отрасль в экономике, дающая в последние годы устойчивый рост не менее 20 процентов ежегодно.

При этом задача приоритетного развития внутреннего и въездного туризма, утверждённая по итогам совещания 5 января 2016 года под председательства Д.А.Медведева, требует комплексных межотраслевых, межведомственных усилий.

Поэтому я предлагаю включить в предвыборную программу инициативу придания развитию въездного и внутреннего туризма статуса национального проекта .

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