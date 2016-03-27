Идет бой за душу человека, и культура – на передовой Идет бой за душу человека, и культура – на передовой На чтение: 1 минута

Как говорил Гоголь: «Идет бой, самый главный бой за душу человека». Культура находится на передовой этой битвы. Думаю, именно по этой причине начались атаки на Министерство культуры, которое, безусловно, нуждается в реорганизации, потому что Мединскому достался достаточно неоднородный коллектив.

Я, член Общественного совета Минкультуры, свидетельствую, что наш совет не является карманным инструментом министерства. Именно Общественный совет удерживает министерство от опрометчивых шагов, прямо заявляя чиновникам то, что мы думаем. Частенько Общественный совет неудобен для некоторых чиновников. Мы останавливаем проекты, которые считаем вредоносными, мы говорим открыто о тех, кто занимается духовным вредительством, и такие люди покидают аппарат министерства. У меня много вопросов к руководству Минкультуры, но эти вопросы постепенно решаются. Надо честно признать, что именно при руководстве Владимира Мединского министерство начало делать шаги в правильном направлении: остановлен кощунственный «Тангейзер», введен достойный эксперт в состав пресловутой «Золотой маски», развенчана деструктивная концепция «инновационных центров культуры». При активном участии Мединского разработаны и приняты основы и стратегия новой позитивной государственной культурной политики, которые уже приняты президентом и премьер-министром. Именно это и вызывает ярость противников позитивных шагов Минкультуры, которые мечтают о смещении его руководителя. Общественный совет готовит обращение, в котором выскажет свое отношение к происходящему.

Коррупции полно во многих министерствах. Начали с Минкультуры. Почему? Не могу утверждать, что в культурном ведомстве все идеально. Вопросы есть, и нам предстоит с этим разбираться. Но наносить сокрушительный удар по всему ведомству — это бить по культуре вообще.

Не дай Бог пост министра культуры займет кто-либо из российской «пятой колонны» (есть эта разновидность и в области культуры), из тех, кто так жаждет смещения Мединского.

Эксперты в области культуры сегодня называют пять фамилий, достойных, по их мнению, сменить Мединского: режиссер, доверенное лицо Владимира Путина, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Станислав Говорухин, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, главный редактор газеты «Культура» Елена Ямпольская, российский журналист и медиаменеджер, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, Сергей Капков, министр правительства Москвы, экс-глава Департамента культуры столицы.

Не стану комментировать этот список. Не все в нем мне симпатичны. Но ни в коем случае пост министра культуры не должен занять господин Капков. Плоды его деятельности на посту руководителя культуры города Москвы мы уже оценили. Именно он начал процесс целенаправленного уничтожения русского репертуарного, реалистического театра, насаждения постмодернистской вседозволенности, культивирования патологического «искусства» Серебренникова и Богомолова, страстно демонстрирующих в своих постановках голые мужские зады.

Роль культуры необходимо повышать. Министерству нужно подчинить себе все сферы культуры, в том числе и образования (образование и воспитание — это важнейшие составляющие культуры). Министр культуры должен занимать пост вице-премьера правительства, а лучше вице-президента страны. Министром культуры должен быть человек, которого уважает большинство нашего народа, жизнью и творчеством доказавший свою приверженность позитивной культурной политике. Тогда Россию ждет возрождение. И такие люди есть.

Статья на сайте фонда «Возвращение»