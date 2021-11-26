ХРИСАНФОВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ

Российский историк. Доктор исторических наук (1991), профессор кафедры исторического регионоведения Института истории СПбГУ (2002).

Родился 27 декабря 1939 года в Ленинграде. В 1971 году окончил исторический факультет ЛГУ, в том же году поступил в аспирантуру по кафедре истории КПСС. В 1974 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Критика современной буржуазной историографии создания коммунистического интернационала (1910-1920 гг.». С 1974 по 1979 год – ассистент, с 1979 по 1984 год - доцент межфакультетской кафедры истории КПСС ЛГУ. С 1985 по 1991 год заведовал кафедрой истории КПСС и политэкономии Ленинградского химико-фармацевтического института. В 1991 году защитил докторскую диссертацию на тему «Интернациональная деятельность РСДРП(б) в годы Первой мировой войны. Историография проблемы». С 1992 по 1997 год – профессор кафедры истории Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. С 1997 по 2002 год – проректор по научной работе, заведующий кафедрой истории государства и права Крестьянского государственного университета имени Кирилла и Мефодия. С 2002 года – профессор кафедры исторического регионоведения Института истории СПбГУ.

Автор более 150 научных публикаций. Подготовил 5 кандидатов и 2 докторов наук. В область научных интересов входят история послереволюционной российской эмиграции (1917-1920 годы), региональная история, в том числе история Ленинградской области и города Луги.

Плоды авторской деятельности:

Д.С. Мережковский и З.Н. Гиппиус: из жизни в эмиграции. СПб., 2005.

История войн и военного искусства: Учебное пособие. вып.1. СПб., 1992.

История войн и военного искусства: Учебное пособие. вып.4. СПб., 1993.

История государства и права России 1917-1999. курс лекций. СПб., 1999.

Ленин и образование Коминтерна : Критика антикоммунистической историографии. Л., 1985.

Лужский затворник//Старницы жизни российского писателя А.А.Тихонова-Лугового. СПб., 2009.

Лужский край в 1917-1920 г. Кн. I-II. Луга, 2013.

Незнакомая Луга (очерки истории города начала XX века). Луга, 2004.

Подвиг или трагедия (о судьбах литературной эмиграции 1920-1930-х гг.//Российская интеллигенция на историческом переломе. Первая треть XX в. СПб., 1996.

Российский "исход": мифы и реальность : историографическое исследование о численности "первой волны" российской эмиграции 1917-1920 гг. СПб., 2014.

Современное состояние российской и зарубежной историографии битвы за Ленинград//900 дней и ночей в военном кольце: 50 лет со дня полного снятия блокады г. Ленинграда. СПб., 1993.