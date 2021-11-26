ГУРЕВИЧ АРОН ЯКОВЛЕВИЧ

ГУРЕВИЧ АРОН ЯКОВЛЕВИЧ - российский историк и культуролог.

В 1946 году окон­чил ис­то­рический факультет МГУ . Уче­ник академика Е.А. Кос­мин­ско­го. В 1950-1966 годах пре­по­да­вал в Ка­ли­нин­ском пе­да­го­гическом. институте; доктор ис­то­рических наук (1962), профессор (с 1963 года). С 1966 года ра­бо­тал в АН СССР (РАН) - Институте фи­ло­со­фии (1966-1969 годы) и Институте все­об­щей ис­то­рии (1969-2006 годы).

За­ни­маясь ис­сле­до­ва­тель­ской ра­бо­той, про­дол­жал пре­по­да­ва­тель­скую дея­тель­ность в МГУ (1975-1977, 1989-2006 годы) и РГГУ (1992–2006); чи­тал кур­сы лек­ций в различных российских и за­ру­беж­ных университетах. Раз­ра­ба­ты­вал проб­ле­мы средневековойе английской и скандинавской ис­то­рии, об­щие проб­ле­мы ис­то­рии ев­ропейской куль­ту­ры в сред­ние ве­ка, ис­то­рио­гра­фии и ме­то­до­ло­гии ис­то­рической нау­ки. Ав­тор ори­ги­наль­ной тео­рии ге­не­зи­са фео­да­лиз­ма в Западной. Ев­ро­пе; вы­ска­зал ряд но­ва­тор­ских идей, свя­зан­ных с из­уче­ни­ем мен­та­ли­те­та средневекового че­ло­ве­ка и народной куль­ту­ры в сред­ние ве­ка. В по­след­ние го­ды жиз­ни, не­смот­ря на тя­жё­лую бо­лезнь глаз, при­вед­шую к сле­по­те, про­дол­жал ин­тен­сив­ную на­учную и пре­по­да­ва­тель­скую дея­тель­ность.

Тру­ды Гуревича на­шли ши­ро­кое при­зна­ние в Рос­сии (Государственная премия РФ, 1993) и за ру­бе­жом (из­бра­ние в на­учного об­ще­ст­ва и ака­де­мии США, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Нор­ве­гии и других стран).

Сочинения:

По­хо­ды ви­кин­гов. М., 1966;

Проб­ле­мы ге­не­зи­са фео­да­лиз­ма в За­пад­ной Ев­ро­пе. М., 1970;

Ка­те­го­рии сред­не­ве­ко­вой куль­ту­ры. М., 1972;

Нор­веж­ское об­ще­ст­во в ран­нее сред­не­ве­ко­вье. М., 1977;

Проб­ле­мы сред­не­ве­ко­вой на­род­ной куль­ту­ры. М., 1981;

Сред­не­ве­ко­вый мир: куль­ту­ра без­молв­ст­вую­ще­го боль­шин­ст­ва. М., 1990;

Ис­то­ри­че­ский син­тез и Шко­ла «Ан­на­лов». М., 1993;

Ис­то­рия ис­то­ри­ка. М., 2004;

Ис­то­рия - не­скон­чае­мый спор. М., 2005.