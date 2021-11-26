ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Гуманитарный факультет был образован 1 сентября 2003 года на базе филологического, исторического факультетов и факультета иностранных языков.

Подготовку специалистов осуществляет опытный высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав - 51 преподаватель на пяти кафедрах, из них: 11 профессоров, 10 докторов наук, 31 доцент, 31 кандидат наук, 7 старших преподавателей, 2 Заслуженных деятеля науки Ханты-Мансийского округа-Югры, 5 Почетных работников высшего профессионального образования, 3 Заслуженных работника образования Ханты-Мансийского округа-Югры, 2 Отличника народного просвещения.