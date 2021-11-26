ГРИШАЕВА ЛИДИЯ ЕВГЕНЬЕВНА

Родилась в 1954 году в Москве. Окончила исторический факультет МГУ, защитив дипломную работу на тему «Советско-мексиканские отношения (1920-1970е гг.)». В 1980 году под руководством профессора В.З. Дробижева защитила кандидатскую диссертацию на тему «Изменение социальной структуры рабочего класса союзных республик СССР (1920-1930-е гг.)». В 2008 году защитила докторскую диссертацию на тему «Генезис участия России в деятельности ООН: приоритетные направления (1945-2007 гг.)». Член диссертационного совета Дипломатической академии МИД РФ.

Автор более 80 научных публикаций. Автор ряда учебно-методических разработок по новейшей истории России и истории ООН. В область научных интересов входят история внешней политики России и международных отношений в XX – XXI веке, участие СССР и России в деятельности международных организаций, таких как ООН, Лига Наций, ВТО, ЕС, ЕВРАЗЭС, ШОС, БРИКС.

Сочинения:

Монографии:

Рабочие союзных республик в условиях социалистической индустриализации. (1926-1930-е гг.). — Издательство Московского Университета Москва, 1982. — С. 134.

Россия и ООН: история и современность. — Спутник+ Москва, 2007. — С. 502.

Россия и международные организации (1992-2015 гг.). — Исторический факультет МГУ им. Ломоносова г. Москва, 2016. — С. 175.

Деятельность СССР в Организации Объединенных Наций. Т.1-2. — Издательство Московского университета Москва, 1990.

Статьи:

Авторитарный тупик // Экономический журнал. — 2011. — № 4. — С. 6–13.

Взаимоотношения России с научно-техническими и валютно-финансовыми институтами ООН на рубеже веков // Ученые записки. — Научная книга Москва, 2001. — С. 33–56.

Истоки создания ООН: взгляд из сегодня // От античности до современности. Сб. статей по отечественной и всеобщей истории, посвященный академику РАН, заслуженному профессору Московского университета Юрию Степановичу Кукушкину. — Собрание Москва, 2012. — С. 105–127.

Мир: и без России и без ООН? // Вестник РГГУ. Сер. Исторические науки. — 2009. — № 17/09. — С. 280–290.

Нужна ли ООН в XXI веке? Современные размышления // Дипломатическая служба. — 2009. — № 4. — С. 19–25.

ООН и позиция России по вопросам миротворчества и разоружения // Ученые записки. — Научная книга Москва, 2006. — С. 61–81.

ООН и позиция России по социально-экономическим и валютно-финансовым вопросам // Ученые записки. — Научная книга Москва, 2005. — С. 43–59.

ООН и проблемы ядерной безопасности // Обозреватель. — 2008. — № 7. — С. 112–123.

«Потсдамская точка» во Второй мировой войне // Дипломатическая служба. — 2015. — № 5. — С. 75–88.

Проблемы ядерной безопасности: позиция России в ООН // Ученые записи. — Научная книга Москва, 2006. — С. 5–20.

Роль Генерального секретаря ООН в ХХi веке: позиция России // Дипломатический ежегодник -. — Научная книга Москва, 2006. — С. 171–184.

Роль СССР в создании и деятельности Организации Объединенных Наций // Вестник Московского университета. Серия 8: История. — 1988. — № 3. — С. 16–29.

Россия и БРИКС: новая стратегия мирового развития // Дипломатическая служба. — 2012. — № 4. — С. 48–60.

Россия и БРИКС: новый этап сотрудничества // Восходящие государства-гиганты БРИКС: роль в мировой политике, стратегии модернизации. — МГИМО-Университет Москва, 2012. — С. 299–308.

Россия и мировая экономическая интеграция // Экономический журнал. — 2011. — № 21 (1). — С. 6–21.

Россия и ООН на пороге нового тысячелетия // Ученые записки. — Научная книга Москва, 2002. — С. 119–136.

Россия, ООН и крымские санкции // Экономический журнал. — 2014. — № 3 (35). — С. 6–23.