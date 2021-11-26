ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ А.М. ГОРЬКОГО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ А.М. ГОРЬКОГО- объединение трех литературно-мемориальных музеев, расположенных в мемориальных зданиях, связанных с разными периодами пребывания А.М. Горького на родине.

Музей детства А.М. Горького «Домик Каширина» - место действия автобиографической повести «Детство». Мемориальная экспозиция Музея-квартиры М. Горького размещена в последней нижегородской квартире писателя. Нижний Новгород богат литературными именами: Н.А. Добролюбов , П.И. Мельников-Печерский, В.И. Даль, П.Н. Боборыкин, В.Г. Короленко , А.М. Горький и многие другие. Литературный музей представляет уникальные материалы о нижегородском «литературном гнезде».

В каждом музее - особый мир, уникальная среда, создаваемая аурой подлинных вещей, исторической обстановкой. В собрании музея - более 100 тысяч музейных предметов, к которым ежегодно проявляют интерес нижегородцы, а также гости из городов России и многих зарубежных стран.

Иллюстрации:

Музей-квартира А.М. Горького