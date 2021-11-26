ГОРДОН Александр Владимирович

Родился 01.10.1937, г. Днепропетровск. Окончил исторический факультет Лениградского государственного университета в 1959 г.

Кандидатская диссертация : Установление якобинской диктатуры (Институт истории АН СССР, 1968). Докторская диссертация : Крестьянство Востока: исторический субъект, культурная традиция, социальная общность (Институт стран Азии и Африки при МГУ, 1991).

С 1961 – младший, старший научный сотрудник, заведующий сектором сектором Восточной и Юго-Восточной Азии Института научной информации по общественным наукам АН СССР /РАН.

Учителя : С.Н. Валк, Я.М. Захер, Е.Э. Печуро.

Область интересов : Всеобщая и отечественная история, методология; общая проблематика; история Великой французской революции; крестьяноведение.

Сочинение: Общее количество научных публикаций 175

Проблемы национально-освободительной борьбы в творчестве Франца Фанона. М., 1977;

Падение жирондистов. М., 1988;

Крестьянство Востока: ист. субъект, культурная традиция, социальная общность. М., 1989;

Кропоткин читает Жореса // Великая французская революция и Россия. М., 1989 (в соавт.);

Глубокая философия хрустально чистой души // Анархия и власть. М., 1992;

Сен-Жюст Л.А. Речи. Трактаты. СПб., 1995 (сост., ред., статья «Иллюзии–реалии якобинизма»);

Цивилизация Нового времени между миркультурой и культурным ареалом. М., 1998.

КНР: утверждение модернизационной парадигмы // Политическая наука. № 2 2012. C88-106.

Россия в истории французской мысли (XVIII-XXI вв.) / French Thought on Russia from the18th to the 21st Century // Россия и современный мир. № 4В (81) 2013. C 76-102.

Ху Юн. Творцы «китайского чуда»: развитие крестьянской рациональности // Россия и современный мир. № 3 2012. C. 231-236.

Библиография: Основные труды А. В. Гордона // Восток. 1998. № 3.