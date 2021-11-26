ГЛЕБОВ Андрей Германович

Родился 02.09.1956. Окончил исторический факультет Воронежского государственного университета в 1979 года

Кандидатская диссертация : Проблемы истории английского средневекового крестьянства в творчестве П.Г.Виноградова (ВГУ, 1990).

Докторская диссертация : Становление и развитие раннеклассовго общества в англосаксонской Британии (V-IX вв.) (ВГУ, 1999)

Работает профессором кафедры истории средних веков и зарубежных славянских народов исторический факультет Воронежского государственного университета.

Учитель : В.В. Гусев.

Область интересов : История средневековой Англии.

Сочинения: Англия в раннее средневековье. Воронеж, 1998;

Некоторые методологические аспекты работ А.Н.Савина по аграрной истории Англии // Вопросы отечественной и всеобщей истории в трудах русских историков XIX – нач.ХХ вв. Воронеж, 1983;

Становление феодальных отношений в анголсаксонской Британии в трактовке П.Г. Виноградова // Социально-идеологические проблемы античности и средних веков. Красноярск, 1995;

К вопросу об общественном строе Кента и Уэссекса в ранний англосаксонский период // Средневековая Европа: история и историография. Вып.1. Воронеж. 1997;

Христианизация англосаксов и ирландское монашество // Шэмрок. Shamrock. Журнал ирландских исследования. 1997. №1.