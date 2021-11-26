ГЛАЗОВСКИЙ МУЗЕЙ

Глазовский районный историко-краеведческий музейный комплекс регулярно работает с 1 февраля 2000 года.

В коллекцию музея входит более чем четыре тысячи двести восемьдесят предметов, три тысячи сто сорок предметов коллекции представлены в экспозиции и входят в основные фонды музея.

За годы существования музейного комплекса им было накоплено более 4000 предметов, более половины которых экспонируются в залах музеев. Фонды отдела «Сепычкар» содержат уникальные фотографии и документы по истории колхоза им. Ильича и исчезнувших деревень Глазовского района. В музее тема истории техники представлена различными радиолами, патефонами , музыкальными проигрывателями советских времен. Отдел «Истоки» ярко и многогранно представляет культуру северных удмуртов. Самые древние предметы относятся к концу XIX-XX веков. Здесь также оформлена экспозиция «Наш край в огне гражданской войны». Сотрудничая с Центрами удмуртской, татарской и бесермянской культур , музейный комплекс организует экскурсионно-туристические маршруты по Глазовскому району, предлагая увидеть уникальные памятники природы, истории и культуры, проводит музейно-познавательные мероприятия. Сотрудники музея также оформляют тематические выставки, читают лекции по истории родного края.

Иллюстрации:

Глазовский районный историко-краеведческий музейный комплекс.