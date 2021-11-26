ГЛАДКОВ ГЕННАДИЙ ИГОРЕВИЧ

ГЛАДКОВ ГЕННАДИЙ ИГОРЕВИЧ - российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1988), народный артист РФ (2002).

В 1964 году окон­чил Московскую консерваторию , в 1966 году ас­пи­ран­ту­ру по клас­су В.Г. Фе­ре. В 1953-1970 годах пре­по­да­вал в Московском хо­ровом училище, в 1965-1971 годах од­но­вре­мен­но в Московской консерватории. Ав­тор многих про­из­ве­де­ний в раз­ных жан­рах, наи­бо­лее по­пу­ляр­на му­зы­ка для те­ат­ра и ки­но. Стиль, ос­но­ван­ный на клас­сических тра­ди­ци­ях русской му­зы­ки, от­ли­ча­ет­ся ме­ло­ди­че­ской яр­ко­стью.

Сре­ди со­чи­не­ний: опе­ра «Стар­ший сын» (по А.В. Вам­пи­ло­ву, 1983, Мо­ск­ва); ба­ле­ты - «Вий» (сочинен в 1982 году; те­ле­вер­сия под названием «Та­нец дья­во­ла», поставлена в 1992 году), «Две­на­дцать стуль­ев» (1986, Че­ля­бинск); мю­зик­лы - «Бре­мен­ские му­зы­кан­ты» (1968, Мо­ск­ва; ши­ро­ко из­ве­стен од­но­именный мульт­фильм), «Дуль­си­нея То­бос­ская» (1973, Ле­нин­град), «Тиль», «Хот­та­быч» (1974, 1977, оба - в Мо­ск­ве), «Же­нить­ба гу­са­ра», «Со­ба­ка на се­не» (1980, 1983, оба - в Во­ро­не­же), «На бой­ком мес­те», «Ши­во­рот-на­вы­во­рот», «Сва­тов­ст­во по-мо­с­ков­ски» (1994, 1995, 2000, все - в Мо­ск­ве); опе­рет­ты , ор­ке­ст­ро­вая и ка­мер­ная му­зы­ка, пес­ни, му­зы­ка к спек­так­лям и филь­мам («Обык­но­вен­ное чу­до», «Фор­му­ла люб­ви», «Джен­тль­ме­ны уда­чи» и др.).