Герои достойны музея Издревле считалось, что героям полагается ставить памятники. Но есть среди них такие герои, о которых хочется рассказать больше, и, что самое главное, чтобы историю их жизни и подвига узнало как можно больше людей. Именно поэтому и создаются музеи. Особенно в честь таких известных наших сограждан, как Зоя Космодемьянская. И хоть советское время прошло и историю ее подвига уже вряд ли изучают в школе, но в нашей стране едва ли найдутся люди, которые не слышали бы о Зое. Эта память о девушке-герое живет и сейчас, причем поддерживается и на государственном уровне. В 2016 году, в такой же морозный ноябрьский день, как... На чтение: 2 минуты

Издревле считалось, что героям полагается ставить памятники. Но есть среди них такие герои, о которых хочется рассказать больше, и, что самое главное, чтобы историю их жизни и подвига узнало как можно больше людей. Именно поэтому и создаются музеи. Особенно в честь таких известных наших сограждан, как Зоя Космодемьянская.

И хоть советское время прошло и историю ее подвига уже вряд ли изучают в школе, но в нашей стране едва ли найдутся люди, которые не слышали бы о Зое. Эта память о девушке-герое живет и сейчас, причем поддерживается и на государственном уровне. В 2016 году, в такой же морозный ноябрьский день, как и 75 лет назад, в музей на место мученической гибели Зои в деревне Петрищево Московской области приехал тогдашний вице-премьер, а ныне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и министр культуры России Владимир Мединский. Высокие чиновники отдали дань памяти героине и пообещали и впредь сделать все возможное, чтобы страна знала и гордилась подобными подвигами. И эти слова нашли конкретное воплощение.

В Тамбовской области в селе Осино-Гай, где родилась Зоя и где жила ее семья, также всегда помнили о своей прославленной землячке. 13 сентября 1957 года в центре села торжественно открыли ее бюст, в тот день в небольшое село съехалось несколько тысяч человек, столько здесь не было никогда. На открытие памятника дочери приезжала ее мать — Любовь Тимофеевна Космодемьянская. Сейчас бюст стоит у школы, которая с 1993 года носит ее имя. Сразу после установки бюста по просьбе Любови Тимофеевны начался сбор экспонатов в будущий школьный музей, посвященный трем героям Осино-Гая - самой Зои, ее брата Александра, а также полковника Степана Перекальского, героически погибшего при освобождении Курска. Родственники героев передали в музей документы, личные вещи, предметы интерьера. Конкретно Зою и Александра здесь представляют личные вещи, мебель из их московской квартиры, фотографии, книги, даже новогодняя ёлка с игрушками. На стенде Перекальского выставлен его бинокль, полотенце, множество фото и личное дело. И 31 декабря 1969 года музей был открыт в новом здании школы для местных школьников и всех желающих.

Сначала это была всего одна комната, за которой следили местные учителя, но музей быстро разрастался и слава о нем шагнула далеко за пределы деревни и Тамбовской области. По местным подсчетам за без малого 50 лет работы музея в нем побывали 1 млн 117 тысяч человек. Сюда приезжали на экскурсию школьники из многих областей, комсомольские активисты, учителя, военные, партийное руководство СССР и зарубежные гости. Не изменилась эта традиция и в современной России, сюда по-прежнему привозят тамбовских школьников и учащихся из соседних регионов, приезжают организованные группы и туристы-одиночки. Совсем недавно в музей приезжал американский профессор, снимавший фильм о России. На территории музея помимо экскурсий проходят заседания круглых столов, читательские и зрительские конференции, чествование ветеранов, конкурсы чтецов и всевозможные встречи.

Только за последние годы музей в Осино-Гае дважды признавался лучшим школьным музеем в России и его отмечал памятным подарком лично Президент Владимир Путин. И особая заслуга во всем этом Сергея Ивановича Полянского, выпускника школы, 45 лет жизни отдавшего обучению детей и их просвещению. Именно он последние 35 лет бессменно руководил музеем.

И даже несмотря на все это у музея впереди еще более грандиозное будущее. По ходатайству Российского военно-исторического общества, того самого, где председатель Министр культуры РФ Владимир Мединский, школьный музей стал филиалом Тамбовского краеведческого музея, что позволило привлечь средства на его модернизацию. Деньги выделило РВИО и руководство Тамбовской области. Летом этого года музей временно закрылся на реконструкцию. Был произведен ремонт помещений, установлено отопление, проведены коммуникации.

По проекту запланировано, что новый музей будет состоять из 4 помещений.

В главном зале будет экспозиция, посвященная трем героям и наивысшей награде Советского Союза и России — Звезды героя. Изюминкой зала станет демонстрация фильмов, посвященных героям.

В помещении номер два будет представлена экспозиция «Изба Космодемьянских». В деревянном зале будут выставлены предметы, принадлежавшие семье Космодемьянских, включая большое количество разной мебели. Задача этой экспозиции познакомить гостей музей как личными вещами Зои и его брата, так и передать атмосферу обычного крестьянского дома первой четверти XX века.

Третий зал будет носить название «Земля Героев» и содержать краеведческую экспозицию, рассказывающую о земле и самом Осино-Гае, где родились сразу три известных гражданина своей страны.

Последний зал призван быть учебно-методическим кабинетом, где будет демонстрироваться фильмы, проходить лекции и встречи, связанные как с историческим наследием, так и текущими событиями российской действительности. Здесь появится качественное оборудование и специальная мультимедийная техника.

Появление такого музея приобретает особую актуальность в связи с ожидаемым выходом на большие экраны художественного фильма о Зое Космодемьянской, который готовит РВИО, что несомненно приведет к дополнительному всплеску желающих посетить места, связанные с героиней. И уже совсем скоро обновленный музей откроет свои двери. Осино-Гай, Тамбовская область и вся Россия получат прекрасный новый музей, который не на словах, а на деле будет учить людей разного возраста что жизнь бывает не только ради себя, что в нашей истории по-прежнему множество героических историй и нам всегда было, есть и будет с кого брать пример. А государство и общество, в лице Министерства культуры РФ, Администрации Тамбовской области и РВИО делают это частью своей работы и общего курса государства по сохранению исторического наследия страны.

Фото: Алексей Соколов