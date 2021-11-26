ГЕНУЭЗСКАЯ КРЕПОСТЬ (ФЕОДОСИЯ)

Средневековые укрепления в Феодосии, построенные в XIV веке Генуэзской республикой. В настоящее время историко-архитектурный заповедник «Генуэзская крепость Кафа».

В 1266 году генуэзские купцы арендовали у крымского хана Оран-Тимура часть территорий юго-восточного побережья полуострова. Итальянские колонии получили название Газария, и столицей Газарии стала Кафа – Феодосия. В 1340-1343 годах итальянцы возвели здесь могучее оборонительное сооружение с цитаделью в центре и внешней оборонительной линией, периметр которой составлял практически 5,5 км.

После передачи Кафы генуэзцам стремительно начинает развиваться торговля. Строится крупный порт, однако после захвата города в 1308 году войсками хана Тохты, дож Генуэзской республики, являвшийся верховным правителем Кафы, принимает решение о строительстве мощной крепости для обеспечения безопасности колонии. За три года (1340-1343) генуэзцы возвели огромную крепость, внутри которой находилась цитадель. Цитадель была построена из мраморовидного известняка на известковом растворе с тщательно затертыми швами. Строительные материалы для крепости добывались обычно в местах выхода на поверхность скальных пород на склонах окружающих гор или поднимались со дна моря. Длина стен цитадели составляла 718 метров, стены достигали по высоте одиннадцати метров и двух метров в толщину.

Периметр наружных укреплений составлял почти пять с половиной километров и включал в себя более тридцати башен. Каждая башня имела собственное наименование либо по имени консула, при котором она была построена, либо по имени одного из Римских пап. В плане городская крепость напоминала амфитеатр, сценой которого выступала Феодосийская бухта.

В середине XIV века генуэзцы основали по северному побережью Черного моря ряд крупных портов и крепостей. В 1340-х годах был установлен контроль над портом Ямболи (Балаклава), которым до этого владели «гордые, беспечные и несогласные между собою» греческие князья.

В восточной части Крыма важным опорным пунктом для генуэзцев стал порт Воспоро (Керчь).

Порт был передан во владение генуэзским консулам золотоордынским ханом, генуэзцы, в свою очередь брали на себя обязательства по созданию в городе ханской таможни. С этих пор на итальянских картах город стали называть Воспро, Черкио или же Порт Святого Иоанна. В июне 1365 года генуэзцы захватывают ослабленную татарскими набегами и внутренними раздорами Сугдею (Солдайю, ныне Судак), вытеснив оттуда венецианцев, а в 1380 году добиваются от хана Тохтамыша заключения соглашения, в котором тот признает все их территориальные захваты в Крыму.

В период генуэзского правления в цитадели, от которой осталась лишь южная часть стены, фрагмент западной и шесть башен, располагалось управление всеми колониями – консульский дворец, резиденция епископа, казначейство, склады и магазины особо ценных товаров, например, меха, шелков, драгоценных камней.

На грандиозном рынке, расположившемся в пределах крепости, довелось побывать и знаменитому русскому путешественнику Афанасию Никитину. Он же оставил описание Кафы. Никитин прибыл сюда в 1472 году, возвращаясь из своего «хождения за три моря». На русском подворье он провел почти три года и в 1475 году отправился в Тверь.

В том же 1475 году генуэзские владения в Крыму, как и княжество Феодоро, были завоёваны османскими войсками под командованием Гедик Ахмед-паши и включены в состав Османского государства. Дольше других (до 1482 года) на Таманском полуострове удерживались представители генуэзского аристократического рода Гизольфи. После завоевания из земель Южного берега был образован санджак, позднее реформированный в эялет Кефе, столицей которого стала бывшая Кафа. Поменялись и названия частей крепости. Цитадель, – внутренняя крепость, стала называться франкской. В 1771 году Кефе была взята русскими войсками, в 1774 году эялет был ненадолго присоединён к независимому Крымскому ханству в результате Кючук-Кайнарджийского мирного договора, заключенного между Россией и Османской империей, а уже в 1783 году ханство было присоединено к Российской империи. В 1804 году город получил название Феодосия.

В XIX веке множество внутрикрепостных строений было разобрано. До наших дней сохранились пять церквей XIV века: церковь Иоанна Предтечи (1348), церковь Святого Иоанна Богослова, церковь Святого Георгия, церковь Святого Дмитрия и развалины церкви Святого Стефана. Кроме того, сохранились южная стена цитадели с двумя башнями (башня Святого Климента и башня Криско), часть западной стены, пилоны ворот, несколько башен в разных частях города (Доковая, Константина, Фомы, консула Джованни ди Скаффа). На территории, ближайшей к цитадели, сохранились мост и турецкие бани.