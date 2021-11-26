ГАЙДУК Илья Валерьевич

Родился в 1961 г. Окончил МГУ в 1984 г. Кандидатская диссертация : Современная историческая советология США: методология и практика изучения советско-американских отношений, 1917–1941 гг. (ИВИ РАН, 1990).

Работал старшим научным сотрудником Центра по изучению "холодной войны" Института всеобщей истории РАН .

Область интересов : История холодной войны, история США, советско (российско-)-американские отношения, история дипломатии, сравнительная история цивилизаций.

Сочинения: Tlle Great Confrontation: Еuroре and Islam Through the Сеnturiеs. Chicago, 2003;

Confronting Vietnam: Soviet Policy toward the Indochina Conflict, 1954-1963. Washington, Stanford, 2003;

The Soviet Union and the Vietnam War. Chicago, 1996.