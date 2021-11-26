ГАЛАКТИОНОВ Юрий Владимирович

Родился 24.06.1949 г. Окончил исторический факультет Кемеровского государственного педагогического института в 1971 г.

Кандидатская диссертация : Критический анализ идеологии и пропаганды германского фашизма в документах и материалах Коминтерна, советской историографии, историографии ГДР (Томский государственный университет, 1980).

Докторская диссертация : Отечественная историография германского фашизма (20-е гг. – первая пол. 90-х гг. ХХ в.) (Там же, 1997).

В 1987 г. – 2005 заведующий кафедрой новой и новейшей истории и международных отношений Факультета истории и международных отношений Кемеровского государственного университета.

Действительный член Академии военно-исторических наук. Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2001 г.)

Учителя : В.Г. Мирзоев, В.А. Дунаевский, Б.Г. Могильницкий.

Область интересов : История германского фашизма и антифашистского Сопротивления, история и историография тоталитаризма.

Сочинения: Отечественная история в датах, событиях, именах и дефинициях. М.: Современник, Сибирское отделение, 1992 (в соавторстве с В.А. Волчеком);

Германский фашизм в зеркале историографии 20-40-х годов. Новое прочтение. Кемерово, 1996;

Германский фашизм как феномен первой половины ХХ века: отечественная историография 1945 – 90-х годов / Учеб. пособие. Кемерово, 1999.

Предисловие; Современная российская историография национал-социализма // Россия и Германия в историческом ракурсе. М., 2002;

Zum Schicksal eines sowjetischen Sammelbandes gegen die faschistische Ideologie 1935/36 // Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung. Berlin, 2002.