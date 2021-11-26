ГАГИЕВ ГИРИХАН АЮПОВИЧ

ГАГИЕВ ГИРИХАН АЮПОВИЧ - ин­гушский по­эт.

Пи­шет на ин­гушском и русском язы­ках. Ро­дил­ся в де­пор­та­ции; в 1957 году вер­нул­ся в Ин­гу­ше­тию . Окон­чил Че­че­но-Ин­гушский государственный университет (1975 год). Литературный де­бют - сти­хи на русском языке (1964 год). Ав­тор по­этических сборников: «То­поля в цве­ту» (1969 год), «Под солн­цем» («Маьлха кIала», 1971 год), «Бла­го­по­же­ла­ние» («Лов­ца», 1978 год), «Глав­ное» («Кер­ттер­дар», 1983 год), «Ут­рен­ние де­ре­вья» (1988 год), «Мо­лит­ва род­но­му краю» (2001 год), «С то­бой» (2001 год) и другие; сти­хов для де­тей. Тра­ги­че­ские те­мы вой­ны, судь­бы Ин­гу­ше­тии и Кав­ка­за раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся в твор­че­ст­ве Гагиева с 1992 года (цикл сти­хов «Ин­гу­ше­тия в ог­не», 1992 год, русский язык). Пе­ре­во­дил на ин­гушский язык по­эзию П. Не­ру­ды , А.С. Пуш­ки­на , К.Ш. Ку­лие­ва и других. Сти­хо­тво­ре­ния Гагиева пе­ре­ве­де­ны на многие иностранные язы­ки.

Сочинения:

Собрание сочинений: В 3 т. Наль­чик, 2002 год.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)