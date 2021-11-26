ФОРТ №5, МУЗЕЙ

Форт №5 «Король Фридрих-Вильгельм III» был построен в конце XIX века.

Относится к кольцу фортов «Ночная перина Кёнигсберга». Назван в честь короля Пруссии Фридриха Вильгельма III (1770-1848 годы), который возглавлял государство во время войны с Наполеоном .

Представляет собой вытянутый по фронту шестигранник - сооружение размером 360 на 180 метров, окруженное водным рвом шириной 20-25 метров и глубиной 3-5 метров. От главного входа, который прикрывался мощным дотом, внутрь форта ведет центральная галерея. Симметрично расположенное центральное сооружение включало в себя казармы для солдат и офицеров, лазарет, кухню и столовую, склады боеприпасов, продовольствия, караульное помещение, котельную.

Перекрытия форта сводчатые, из кирпича, песка и бетона, толщиной до 5 метров. По периметру шестиметровый земляной вал. В целях маскировки форт был обсажен деревьями. Во время штурма Кёнигсберга форт находился на направлении главного удара 43-й армии и оказал ожесточенное сопротивление советским войскам.

На подобные укрепления немцы возлагали большие надежды, рассчитывая с их помощью задержать наступление на столицу Восточной Пруссии. 8 апреля 1945 года форт №5 был повержен благодаря мужеству, стойкости, высокому боевому мастерству воинов 54-го стрелкового корпуса 43-й армии. Пятнадцать из них за взятие форта были удостоены высшей награды - звания Героя Советского Союза .

Их имена увековечены на мемориальном камне, а в память о советских солдатах, погибших при штурме, был возведен военный мемориал.

Иллюстрации:

Музей «Форт № 5».