ФОМЕНКО Светлана Владимировна

Родилась 22.04.1949, г. Томск. Окончила Томский государственный университет в 1971 г.

Кандидатская диссертация : Политика руководства лейбористской партии Великобритании по укреплению влияния лейборизма среди молодёжи (1959 – 1970 гг.) (МГУ, 1977).

Докторская диссертация .: Становление и развитие молодёжной политики британского государства (1900 – 1930-е годы) (Московская гуманитарно-социальная академия, 2001).

Доктор исторических наук, профессор (2002) кафедры всеобщей истории исторического факультета Омского государственного университета.

Учителя : С.В. Вольфсон, Н.С. Черкасов, С.С. Григорцевич.

Область интересов : Новейшая история Великобритании, Проблемы британского общества ХХ в., История Европы и Америки межвоенного периода, Международные отношения межвоенного периода.

Сочинения: Политика правящих кругов развитых капиталистических стран в отношении молодёжи (60-80-е годы). Томск, 1987 (гл. 3 колл. моногр.);

Молодёжная политика британского государства (первая треть двадцатого века). Омск, 1997;

Правительственная политика в области занятости молодёжи и британские профсоюзы (конец 70 – начало 80-х гг.) // Вопросы истории межд. молодёжного движения. Вып. 8. Томск, 1985;

О необходимости уточнения концепции Ноябрьской революции в Германии // Проблемы методологии исторических наук. Омск, 1992;

Проблема формирования “гражданина мира” и британская шк. 1920-1930-х гг. // Общественная мысль и социально-политические движения в новое и новейшее время. Вып. I. Волгоград. 1994;

Российский процесс демократизации в свете размышлений А. Дж. Тойнби о “психологии столкновения” цивилизаций // Демократия и общественные движения: история и общественная мысль. Волгоград. 1998;

К вопросу о роли государства в процессе организации английской молодёжи // Ист. ежегодник. Омск. 1999;

Судьба английских работных домов // Социальные ин-ты в истории: ретроспекция и реальность. Омск, 2001.

История создания британской Молодёжной службы // Вестник Челябинского государственного университета. Научный журнал. 2009. № 6 (144). История. Выпуск 30. С.133-137.

Герберт Спенсер и Карл Поланьи о недопустимости свободного рынка земли // Проблемы новой и новейшей истории и опыт современности. Материалы Международной научной конференции, посвящённой 100-летию со дня рождения профессора В.А. Козюченко. Волгоград, 14-15 апреля 2009 г. Волгоград, 2009.96-101.

О феномене увлечения марксизмом студентов Оксбриджа 1930-х годов // Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому союзу молодёжи – 90 лет. Материалы региональной научно-практической конференции / Ред. проф. В.П. Зиновьев, доц. Н.А. Хлыстова. Томск. Изд-во ТГУ, 2010. С.176-183.

Латинская Америка в поисках собственной модели развития // Латинская Америка в современном мире – America Latina en el contexto contemporaneo: материалы Международной научной конференции (Омск, 27 апреля 2010 г.). Омск, Изд-во Ом. гос. ун-та. 2010. С.78-111.

О процессе демократизации правящих партий современной Великобритании // Развитие политических институтов и процессов: зарубежный и отечественный опыт: материалы III Всероссийской научно-практической конференции / Отв. ред. И.А. Ветренко. Омск, 2012. С.301-308. 0,9 п.л.

Размышления по поводу национально-исторической обусловленности нацизма // Социальные институты в истории: ретроспекция и реальность: материалы XII межвузовской региональной научной конференции. Омск. 2012. С.89-109. 1,3 п.л.

Об организационной перестройке правящих партий Великобритании конца ХХ века // Materialy VIII miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Aktualne problem nowoczesnych nauk – 2012”.07-15 czerwca 2012 roku. Volume 35. Filosofia/ Politologija. Panstwowy zarzad. Przemysl, 2012. С.78-84.

Мексиканский путь развития сельского хозяйства в ХХ веке // Латинская Америка: прошлое и настоящее = America Latina: el pasado y el presente: материалы Международной научно-практической конференции (Омск, 23 ноября 1912 г.). – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2013. С.33-50 (1,16 п.л.)

Об изменении модели интеграции иммигрантов в современных Великобритании и Франции // Imagines mundi. Альманах исследований всеобщей истории XVI – XX вв. № 8. Серия Альбионика. Выпуск 4. Екатеринбург. Изд-во Ур. ун-та. 2013. С.205-215.