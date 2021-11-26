ФИРСОВ Евгений Федорович

Родился в 1945 г. Окончил исторический факультет МГУ в 1975 г. После службы в военно-морском флоте работал конструктором, а затем переводчиком специальной литературы со словацкого, чешского и других славянских языков. Одновременно был гидом по историческим местам Боголюбова, Владимира и Суздаля.

Кандидатская диссертация : Формирование праворадикального направления в чешской буржуазной политике. 1922-1927 гг. (МГУ, 1979).

С 1979 преподает в МГУ. Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории южных и западных славян Исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

С 1999 г. член международной редколлегии междисциплинарного ж-ла гуманитарных наук «Антропос», Любляна, Словения (member of the International Advisory board of the interdisciplinary review «Anthropos» – Journal for the cooperation of Huinanistic studies, Slovenia, Ljubljana).

Область интересов : История народов Центр. Европы, глобальные проблемы исторического развития чехов и словаков в прошлом и современности, развитие современного парламентаризма в Центр. Европе и др.

Сочинения: Эволюция парламентской системы в Чехословакии в 1920-е гг. М., 1989;

Опыт демократии в ЧСР при Томаше Масарике: коалиционный плюрализм (1928-1934). М., 1997.

Т.Г.Масарик. Философия – социология – политика. Избранные тексты. М. 2003. (Отв. ред., ред. перевода с чешского языка, автор науч. аппарата и комментариев);

Борьба за политическую ориентацию чешской и словацкой колоний в России в 1915-1917 гг. Масарик или Дюрих? / Версаль и новая Вост. Европа. М., 1996. С.111-135;

Неизвестные письма И.А.Ильина из Германии, Австрии и Швейцарии меценатам русской эмиграции – чете Крамарж в Прагу // Россия XXI. № 5-6, 7-8. 1997;

Милан Растислав Штефаник в России (по оперативным материалам царской и колчаковской власти) / Милан Растислав Штефаник: новый взгляд. Martin, Slovakia, Neografia. 2001.

Очерк истории Словакии (от истоков до нач. XXI в.) // Словацкая литература. Ч. 1-2. М.: МГУ, 1997, 2003;

T.G.Masaryk, la Russie et l’Europe // Un intellectuel europeen en politique (1850-1937). Paris, 2004.

"Т.Г.Масарик и борьба за независимостьчехов и словаков" (М., 2012. 21 п.л.).