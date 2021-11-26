ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Факультет гуманитарных и социальных наук создан в 2001 году на базе гуманитарного факультета. Деканом факультета является кандидат исторических наук, доцент, почетный работник высшей школы РФ Шебаршова Наталья Борисовна.

Заместители декана: по учебно-методической работе: Карымова Оксана Сергеевна, кандидат психологических наук; по социально-воспитательной работе: руководитель студенческой социологической исследовательской лаборатории Емец Максим Сергеевич, кандидат педагогических наук.

В состав факультета входят 10 кафедр. Профессорско-преподавательский состав факультета остепенен на 87 %, в том числе 22 доктора наук.