«Это славные вехи нашей истории». Анатолий Карпов – о «Живых шахматах» в Бородино Шахматист Анатолий Карпов рассказал об уникальной шахматной партии, в которой ему вскоре предстоит играть за русскую армию XIX века. 29 июля посетителей Бородино ожидает удивительное зрелище: здесь состоится турнир «Живые шахматы». Это, пожалуй, одна из самых уникальных реконструкций Бородинского сражения, поскольку шахматная партия будет в буквальном смысле разыграна живыми «фигурами». Специально для этого рядом с визит-центром Бородинского музея будет создана гигантская шахматная доска, фигуры на которой заменят профессиональные реконструкторы. Руководить игрой будут знаменитые шахматисты. Российскую сторону на поле будет представлять многократный чемпион мира, почетный член Российского военно-исторического общества, депутат Государственной думы РФ Анатолий Карпов. Соперником гроссмейстера станет мастер спорта международного... На чтение: 1 минута

Шахматист Анатолий Карпов рассказал об уникальной шахматной партии, в которой ему вскоре предстоит играть за русскую армию XIX века.

29 июля посетителей Бородино ожидает удивительное зрелище: здесь состоится турнир «Живые шахматы» . Это, пожалуй, одна из самых уникальных реконструкций Бородинского сражения, поскольку шахматная партия будет в буквальном смысле разыграна живыми «фигурами». Специально для этого рядом с визит-центром Бородинского музея будет создана гигантская шахматная доска, фигуры на которой заменят профессиональные реконструкторы.

Руководить игрой будут знаменитые шахматисты. Российскую сторону на поле будет представлять многократный чемпион мира, почетный член Российского военно-исторического общества, депутат Государственной думы РФ Анатолий Карпов. Соперником гроссмейстера станет мастер спорта международного класса по шахматам Михаил Стровский – ему предстоит играть за французов.

Шахматисты разыграют знаменитую в мире шахмат «Неувядаемую» («Вечнозеленую») партию, которую в 1852 году в Берлине сыграли Адольф Андерсен и Жан Дюфрень. Игра гроссмейстеров будет сопровождаться шоу-представлением и выступлением духового оркестра, который исполнит военные марши разных стран. Каждый ход соперников, сделанный на доске, будет продублирован реконструкторами в исторических костюмах русской и французской армии времен Отечественной войны 1812 года.

Откроет праздник «Бородинский блиц – 2018» от шахматной школы «Олимп», в котором примут участие шахматисты Москвы и Московской области. Кроме того, для посетителей приготовили массу развлечений, помимо шахмат: гости смогут посетить интерактивные площадки и познакомиться с военным бытом эпохи наполеоновских войн.

Мероприятие организовано Музеем-заповедником «Бородинское поле» совместно с Российским военно-историческим обществом при поддержке Международной военно-исторической ассоциации и Шахматной федерации России.

В преддверии праздника Анатолий Карпов поделился с порталом «История.РФ» своими впечатлениями от прошлогодней игры и объяснил, почему партию, которую ему предстоит сыграть, называют «Неувядаемой».

Анатолий Карпов и Советник Председателя РВИО Ростислав Мединский

– Анатолий Евгеньевич, как вы относитесь к этой идее – соединить Бородинскую битву и легендарную шахматную партию?

– Замечательно, что мы внимательно и с уважением относимся к нашей истории. Конечно, Бородинское поле – это одно из главных полей России, и это сражение стоит в одном ряду с битвами на Куликовом поле, на Чудском озере. Это славные вехи нашей истории! И то, что мы сейчас проводим такой красивый праздник и «Живые шахматы» в этот праздник входят, я, конечно, приветствую и поддерживаю как могу.

– Я знаю, что в прошлом году вы наблюдали за игрой в режиме онлайн. Какие у вас остались впечатления?

– Конечно, «Живые шахматы» – это в большей степени выступление артистов, которые находятся на поле и играют роль шахматных фигур. Сама шахматная партия, хотя все действие и происходит внутри нее, является скорее сопутствующим параметром. Главное – это актеры, зрелищность и интерес публики. Поскольку публика у нас все же не так хорошо подготовлена к шахматному содержанию, то на первый план выходит все-таки выступление актеров. Я думаю, такие мероприятия помогают привлечь зрителей, особенно молодежь, к шахматам и показывают, что эта игра может быть очень увлекательной и захватывающей.

– В этом году в рамках «Живых шахмат» будет разыграна так называемая «Неувядаемая», или «Вечнозеленая», партия, сыгранная в 1852 году Адольфом Андерсеном и Жаном Дюфренем. Расскажите, в чем ее особенность и историческое значение?

– Это красивейшая партия XIX века! Она олицетворяет собой «романтический» период в истории шахмат, когда еще по японским правилам, если что-то было пожертвовано, оно должно быть принято. Жертва противника приравнивалась к брошенной перчатке, которая означала вызов на дуэль. Сейчас в шахматы играют иначе, и если пешка отравлена, то ее никто не возьмет. «Неувядаемая» партия, наряду с «Бессмертной», которую в 1851 году сыграли Адольф Андерсен и Лионель Кизерицкий, входит в сокровищницу шахматного искусства.