«Это была двойная победа». Как вспоминали восстание в Собиборе спустя 75 лет C самого утра 14 октября у мемориала «Трагедия народов», расположенного рядом с Музеем Победы на Поклонной горе, очень людно. Школьники и взрослые, кадеты и студенты, военнослужащие и гражданские – всего свыше 2 000 человек – как будто образовали сплошную живую стену. В руках у собравшихся – черные воздушные шары, символизирующие память о жертвах нацистского лагеря смерти Собибор, и портреты узников. Множество официальных лиц: научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, глава Фонда Александра Печерского Илья Васильев, сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка России» Сергей Макаров, посол Израиля в России Гарри Корен, заместитель посла Польши в России Мирослав Чешлик, исполнительный директор фонда... На чтение: 1 минута

C самого утра 14 октября у мемориала «Трагедия народов», расположенного рядом с Музеем Победы на Поклонной горе, очень людно. Школьники и взрослые, кадеты и студенты, военнослужащие и гражданские – всего свыше 2 000 человек – как будто образовали сплошную живую стену. В руках у собравшихся – черные воздушные шары, символизирующие память о жертвах нацистского лагеря смерти Собибор, и портреты узников.

Множество официальных лиц: научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, глава Фонда Александра Печерского Илья Васильев, сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка России» Сергей Макаров, посол Израиля в России Гарри Корен, заместитель посла Польши в России Мирослав Чешлик, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский, представители Российского исторического общества, один из сценаристов фильма «Собибор» Александр Адабашьян…

«Мы помним и гордимся подвигом героев Собибора, а присутствие гостей из иностранных государств – Израиля, Польши, Словакии – наглядно подтверждает, что помнят о нем во всем мире», – отметил директор Музея Победы Александр Школьник.

Посол Израиля Гарри Корен высоко оценил работу, проводимую в России с целью сохранения исторической памяти и недопущения реабилитации нацизма. Он подчеркнул, что Израиль стоит на тех же позициях и вместе наши страны никому не позволят переписывать историю.

Глава Фонда Александра Печерского Илья Васильев отметил, что давняя мечта Печерского наконец исполнилась и, благодаря содействию Министерства культуры РФ и Российского военно-исторического общества , снят качественный отечественный фильм о восстании в Собиборе.

Особенно проникновенной была речь научного директора РВИО Михаила Мягкова, который подчеркнул: «Победа в Собиборе не только военная, но и моральная…»

А внучка Александра Печерского, Наталья Ладыченко, была глубоко признательна за такое внимание к ее деду, трогательно вспоминала о том, как он собирался с теми, кто поднял восстание под его началом, и как он рассказывал ей о самом сложном периоде своей жизни.

Затем собравшиеся выпустили в небо тысячи черных воздушных шаров. И все участники памятного митинга, словно минуту молчания объявили во второй раз, молча провожали взглядом взмывающие вверх шары как символы трагедии и скорби, но в то же время несгибаемой силы и воли узников, отважившихся бросить вызов нацистской машине смерти.

После этого гости направились в Музей Победы на выставку «Александр Печерский как символ сопротивления фашизму», где собраны документы, одежда, фотографии, работает интерактивный сегмент. Желающие могли послушать интервью самого Александра Печерского, посмотреть подлинные документы. И дети, и взрослые подолгу задерживались у стендов, рассматривали фотографии и с неподдельным интересом слушали отрывки из интервью восставших узников Собибора…

Вообще, количество детей и молодежи, присутствовавших на мероприятии, приятно удивило. После завершения официальной части мне удалось обсудить это с руководителем аппарата главного штаба Юнармии, олимпийской чемпионкой Еленой Владимировной Слесаренко. Она отметила: «Все памятные воинские даты для нас особые, мы стараемся работать с нашими юнармейцами, да и всей молодежью в целом, в области воспитания, проводим уроки, акции. В том числе и сегодня. И ребятам, несомненно, пойдет на пользу то, что они услышали».

Михаил Мягков также прокомментировал важность работы в направлении образования молодежи: «Сейчас у Российского военно-исторического общества есть специальные программы, направленные на воспитание и образование молодежи. Это и учебные пособия, и выставки, и другие мероприятия, которые проводит РВИО в сотрудничестве со всеми неравнодушными организациями в России и за рубежом с целью противодействия фальсификации истории и сохранения нашей исторической памяти и национальной идентичности».

Завершал день памяти кинофильм «Собибор» Константина Хабенского . Посмотрев картину, люди выходили из зала молча, но их состояние было не подавленным, а скорее собранным. Как будто сами они стоят сейчас перед нацистским охранником, сжимая в руках камень, и готовятся нанести ему удар. Кажется, все понимали: «одержана не только военная победа, но и моральная».