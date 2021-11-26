ОБОЗРЕНИЕ

ОБОЗРЕНИЕ - фор­ма из­ло­же­ния све­де­ний, сис­те­ма­ти­зи­ро­ван­ных по количественному прин­ци­пу (хро­но­ло­ги­че­ско­му, те­ма­ти­че­ско­му и др.).

2) Жанр литературной кри­ти­ки , по­свя­щён­ный ана­ли­зу оп­ре­де­лён­ной со­во­куп­но­сти (те­ма­ти­че­ской, жан­ро­вой) про­из­ве­де­ний те­ку­щей литературы, тен­ден­ций литературного раз­ви­тия (не­ред­ко в со­пос­тав­ле­нии с пред­ше­ст­вую­щей литературой). В Рос­сии за­ро­ж­де­ние и рас­цвет обозрений при­шёл­ся на 1-ю половину XIX века: «Обо­зре­ние рус­ской ли­те­ра­ту­ры 1814 го­да» Н.И. Гре­ча (1815), ста­тьи А.А. Бес­ту­же­ва, И.В. Ки­ре­ев­ско­го, Ап. А. Гри­горь­е­ва и др. Жанр го­до­во­го обозрения стал ве­ду­щим в твор­че­ст­ве В.Г. Бе­лин­ско­го . В 1850-е годы в прак­ти­ку пе­рио­дических из­да­ний вхо­дят еже­ме­сяч­ные об­зо­ры литературы, ко­то­рые в даль­ней­шем от­тес­ня­ют­ся на вто­рой план про­блем­ны­ми, по­ле­мическими и эс­сеи­стическими стать­я­ми, кри­ти­ко-биб­лио­гра­фическими ре­цен­зия­ми, крат­ки­ми ко­лон­ка­ми га­зет­ных обо­зре­ва­те­лей.

3) Ком­по­нент на­зва­ния пе­рио­дических из­да­ний, пуб­ли­кую­щих, как пра­ви­ло, ма­те­риа­лы по кон­крет­ной те­ма­ти­ке: га­зе­ты «Вос­точ­ное обо­зре­ние» (СПб.; Ир­кутск, 1882-1906), «Школь­ное обо­зре­ние» (Од.; СПб., 1889-1896); «Книж­ное обо­зре­ние», жур­на­лы «Рус­ское обо­зре­ние» (М., 1890-1903), «Юри­ди­че­ское обо­зре­ние» (Тиф­лис, 1881-1886), «Эт­ногра­фи­че­ское обо­зре­ние» (М., 1889-1916), «Ли­те­ра­тур­ное обо­зре­ние», «Но­вое ли­те­ра­тур­ное обо­зре­ние» и др.

Про те­ат­раль­ное обозрение смотри в статье Ревю.

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