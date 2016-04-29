Есть такая профессия — лечить людей Есть такая профессия — лечить людей На чтение: 4 минуты

«Профессия врача — это подвиг, она требует самоотвержения, чистоты души и чистоты помыслов. Надо быть ясным умственно, чистым нравственно и опрятным физически». А. П. Чехов

Молоденькая хрупкого телосложения медицинская сестра и опытный с мужественными чертами лица врач провожают солдата на фронт из госпиталя, где его лечили после ранения - скульптурная композиция, посвящённая военным врачам и медицинским сёстрам, установленная Российским военно-историческим обществом в Московском государственном институте культуры в городе Химки, отсылает нас к простому жизненному эпизоду военных лет. Но за этим, на первый взгляд, бытовым эпизодом - драматургия всей Великой Отечественной войны. Драматургия Великой Победы и невероятного подвига советских врачей. Военные врачи вылечили и вернули на фронт порядка 17 миллионов солдат и офицеров. Учитывая численность нашей армии в годы войны, сразу становится очевидным, что победа была одержана в значительной степени солдатами и офицерами, возвращенными в строй медицинской службой. Как писал маршал Рокоссовский: «Армии и отдельные соединения пополнялись в основном солдатами и офицерами, вернувшимися после излечения из фронтовых, армейских госпиталей и из медсанбатов. Воистину наши медики были тружениками-героями. Они делали всё, чтобы скорее поставить раненых на ноги, дать им возможность снова вернуться в строй».

Так было в годы войны. Но и сейчас врачи каждый день совершают подвиг, прилагая, порой, нечеловеческие усилия, чтобы спасти жизнь человека, чтобы быстро и оперативно оказать профессиональную помощь, поставить точный диагноз, провести сложнейшую операцию. В этом уникальность и исключительность профессии врача. Ежесекундно, как на поле боя. Борьба за жизнь, и каждая победа, особенно над смертельно опасной болезнью, - «радость со слезами на глазах». Люди с медицинским образованием лучше, чем кто бы то ни было, знают цену человеческой жизни. Пожалуй, это и сближает их с ветеранами, с фронтовиками, со всеми теми, кто смотрел в лицо смерти, защищая Родину. Это не только ветераны Великой Отечественной войны. Это ветераны вооруженных сил, участвовавшие в боевых действиях в Афганистане, в зоне вооруженных конфликтов, это те, кто ликвидировал последствия взрыва атомного реактора в Чернобыле, тушил пожары, вытаскивал из-под завалов людей во время сильнейших землетрясений. Это солдаты и офицеры, вновь спасающие мир от терроризма в Сирии.

Врачей совершенно справедливо называют героями-невидимками, хотя сами они свою работу ни подвигом, ни геройством не считают. «Нас этому учили. Это наш долг», - говорят они. Современная медицина находится в постоянном движении, появляется высокотехнологичное оборудование, позволяющее проводить самые сложные операции, поднимать на ноги больных с тяжелейшими заболеваниями, спасать людей, находящихся в пограничном, критическом состоянии.

Но какая бы техника не была на вооружении, основное - это люди и всё зависит от людей - убеждён главный врач 12-й Городской клинической больницы имени В.М. Буянова Александр Саликов.

12-я городская больница - пример того, как можно эффективно и качественно лечить людей, используя все возможности современной медицины. Пример грамотного и продуманного руководства, пример работы увлечённого и сплоченного коллектива, где медицинским работникам дана возможность совершенствовать свои навыки, развиваться, учиться, вести научную работу.

С момента передачи 12-й горбольницы в ведение столичного департамента здравоохранения, этому медицинскому учреждению везло на руководителей. До Александра Саликова, его возглавлял Алексей Хрипун - ныне министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения, который сумел вдохнуть новую жизнь в обычную ведомственную больницу. Он и сейчас заботливо опекает своё детище. На сегодняшний день 12-я Горбольница - скоропомощная, она принимает 65% экстренных больных, и попасть сюда по скорой, а также на плановое обследование, стремятся со всего города. Сейчас "погода в доме" во-многом заслуга нынешнего руководителя - хирурга с 25-летним стажем, прекрасного собеседника и искренне любящего свою страну человека Александра Викторовича Саликова.

« Я - жуткий патриот России. Советского Союза. Когда раньше уезжал за границу, со второго дня пребывания тянуло домой. Сейчас по работе уже несколько раз за полгода бывал за рубежом. Ведь, как руководитель, должен понимать, к чему стремиться. Принято считать, что Европа - эталон. Был в Чехии, Испании, Германии, Швеции. Могу сказать точно: по уровню оснащения оборудованием, по уровню профессиональной подготовки наших врачей, мы не уступаем ни одной из этих стран. Есть моменты, связанные с организацией лечения больных. Но если их исправить, наша медицинские услуги будут полностью соответствовать европейскому уровню ».

Коллектив больницы, действительно, удивительный. По словам Александра Саликова, он очень тщательно подходит к работе с кадрами. «У нас жесткий отбор. Мы смотрим, как человек вливается в коллектив. Подобрался хороший коллектив профессиональных докторов. Душевные сестрички. Много сестёр получили высшее образование».

Отношение к пациенту, желание создать максимально комфортные условия пребывания в больнице - сверхзадача коллектива 12-й больницы. Особенно хочется отметить домашнюю атмосферу, которую удалось создать заведующей 3-им терапевтическим отделением Татьяне Владиславовне Кравченко. Внимательные сёстры, чуткие и профессиональные врачи, для которых клятва Гиппократа - не архаизм, а набор тех самых принципов, которые и являются определяющими для настоящего врача.

12 городская клиническая больница - больница с историей. До 2006 года была ведомственной, являлась одним из подразделений ЗИЛа. В системе Департамента здравоохранения города Москвы полноценно начала функционировать с 2007 года.

Это - многопрофильное медицинское учреждение с 24 клиническими отделениями, в том числе вновь созданным несколько лет назад на базе неврологического, отделением кардиохирургии. В нем, по словам заведующего - хирурга от Бога - Ильи Леонидовича Ильича, проводится до 7 операций в день. Таких отделений в Москве немного. Здесь оказывают эффективную помощь пациентам с нарушением сердечного ритма. Высокотехнологичное оборудование, дорогостоящие расходные материалы позволяют поставить кардиостимулятор любому человеку (по показаниям), и затем контролировать процессы, связанные с аритмией, получать данные о состоянии сердца и назначать правильное медикаментозное лечение. Такие возможности у городской клинической больницы появились после проведённой оптимизации системы здравоохранения Москвы.

«Леонида Михайловича Печатникова любят покритиковать за реформы, а я, как главный врач, скажу, что на деле убедился в их пользе, прежде всего для больных», - рассказывает Александр Саликов.

«Взять тот же диагноз - нарушение ритма. Раньше мы бы пациента с таким диагнозом лечили две недели таблетками, а сейчас, сразу как к нам поступает больной, проводится диагностика, на следующий день его оперируют, ставят кардиостимулятор, день -два и ему в больнице делать нечего. Когда я начинал в 2010 году работать главным врачом, мы лечили 26 тысяч пациентов в год, сегодня по итогам 2015, наш план - 45 тысяч. Потому что мы получили оборудование, которое позволяет оперировать и лечить высокотехнологичным методами с высокой гарантией и высокой эффективностью, позволяющей выписать человека, на второй - третий день после операции.

60% хирургических операций делаем лапароскопическим или эндоскопическим способом, это качественно и менее травматично для человека. На меньшем количестве коек, (у нас почти на 250 коек стало меньше) нам хватает этих 750, которые есть, чтобы большее количество пациентов пролечить. Вот она модернизация».

12-я Горбольница является региональным сосудистым центром по лечению больных с острым коронарным синдромом - инфарктом миокарда.

«К нам приезжает пациент с острым инфарктом, максимальное время пребывания в больнице до коронарографии и стентирования занимает 40 минут, это европейский стандарт. И летальность от инфарктов уменьшилась в два раза», - отмечает Александр Саликов.

Особенно трепетное отношение в 12-й горбольнице к ветеранам. О них здесь помнят всегда, а не только в день Победы, как это часто бывает, и бесконечно рады, когда новые методы лечения позволяют улучшить состояние их здоровья.

«Была у меня пациентка, ей 104 года, - вспоминает Александр Саликов , - женщина активная, поступила в тяжелом состоянии с инфарктом, проснулась в реанимации после наркоза на следующий день после операции и стала просить журнал. Жить не может без чтения. Вот какое мощное поколение».

По словам главного врача, старшее поколение, ветераны - люди особой закалки, и просто так в больницу положить их невозможно.

«Мы пытались человек 15 ветеранов из Южного Округа (где территориально располагается больница) обзвонить и пригласить на плановое полноценное обследование. Не согласились. Ни в какую! Хотя с каждым годом ветеранов становится всё меньше и меньше…

У нас есть традиция на День Победы поздравлять пациентов - участников войны. К сожалению, этот список сокращается».

Кроме этого, коллектив 12-й Горбольницы находится в постоянном контакте с Московским городским советом ветеранов, врачи приезжают к ним на концерты, приглашают ветеранов к себе. Со многими сложилось тёплые отношения.

Красивая, ухоженная территория больницы, приветливый персонал, чистые и уютные палаты - конечно, такие условия пребывания в медицинском заведении придутся по душе каждому жителю города. К сожалению, далеко не все столичные клиники, больницы, медицинские центры могут сравниться с уровнем Городской клинической больницы имени В.М. Буянова. Но планка задана, есть к чему стремиться. Вопрос иногда не только в умении правильно наладить работу медицинского учреждения, вопрос в тех ресурсах, которые выделяются на повышение качества услуг. Проблем в отрасли, разумеется, достаточно, и за несколько лет коренным образом изменить ситуацию невозможно. Но на примере конкретного лечебного заведения убеждаешься, что многое решает отношение человека, а именно врача, к своему делу.

В уже далёких 40-х годах XX века невидимые бойцы фронта, люди в белых халатах, практиковали новые методы лечения и двигали медицину вперёд. Несмотря на бомбежки, полуразрушенные госпитали и больницы, нехватку лекарств и расходных материалов. А сколько ярких примеров героизма и отваги можно привести, рассказывая о работе врачей в годы Первой Мировой войны! Военные врачи были не просто участниками войны, они были ведущими фронтовыми специалистами. Пирогов, Бурденко, Вельяминов, Миротворцев, Опель...

В годы Первой мировой по инициативе и под руководством известного хирурга Владимира Андреевича Опеля - военные врачи, работая на разных участках фронта, сумели создать военно-полевую медицинскую доктрину, которая является актуальной и в наше время. История развития отечественной медицины - история открытий, подвижнического труда и постоянного поиска. Возможности современной медицины иногда кажутся фантастическими, и это не предел, уверены специалисты.

«Хочу накануне праздников пожелать всем здоровья, - говорит главный врач 12-й Городской клинической больницы имени В.М. Буянова Александр Саликов , - если есть здоровье, то многие вещи, которые, казалось, сделать невозможно, делаются рукотворно».

В основе профессии врача лежит человеколюбие. В любви к человеку и искреннем желании ему помочь заложена величайшая сила спасения, которая помогает творить чудеса.