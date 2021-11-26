ЕРМАКОВСКИЙ ОТДЕЛ ТАРСКОГО МУЗЕЯ

Ермаковский отдел Тарского историко-краеведческого музея. Дата открытия музея - 17 августа 2002 года.

Изначально музей создавался для села. Позже был присоединен к Тарскому ИКМ. Музей состоит из пяти комнат, в каждой из которых расположена отдельная экспозиция.

Экспозиция «ГОРНИЦА» включает в себя различные предметы быта людей ХХ века. Здесь находятся деревянная кровать, заправленная вышитым покрывалом, на ней подушки в вышитых и выбитых наволочках. Старинное зеркало в резной деревянной оправе, круглый стол, застеленный связанной крючком скатертью; кресла, сплетенные из лозы; этажерка с различными статуэтками; патефон , гармонь и др. предметы. В сундуке лежат вышитые рушники и полотенца, одежда прошлого века. Экспозиция «КУХНЯ» дает посетителям возможность своими глазами увидеть предметы, которые давно вышли из нашего обихода: железная печь, чугунки, ухваты, угловая полка с различными крынками, банками и бутылями, прялка, ткацкий станок, подвесная люлька и др. Экспозиция «ПОДВОРЬЕ» представляет собой собрание предметов, которыми крестьяне пользовались при ведении домашнего хозяйства: плуг, упряжь для лошади, деревянные вилы и грабли, жернова, выдолбленные деревянные корыта, различные туеса и крынки, приспособления для строительства дома. Здесь же находятся предметы для обработки льна. На стенах различные травы, березовые веники, хмель. В комнате боевой и трудовой славы висят стенды с информацией о воинах-земляках, воинах-интернационалистах, участниках военных действий в Чечне, а также стенд о тружениках тыла. Под стеклом выставочной витрины находятся различные награды, документы, письма. Экспозиция «ЕРМАКОВКА: год образования 1892», которая одновременно является рабочей комнатой и комнатой для приема посетителей и гостей. Здесь для посетителей на полках открытого доступа представлена различная краеведческая информация и фотоальбомы, а также четыре информационных стенда об истории села.

Иллюстрации:

Ермаковский отдел Тарского историко-краеведческого музея.