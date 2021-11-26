ЕРЁМЕНКО

ЕРЁМЕНКО - семья актёров.

Ни­ко­лай Ни­ко­лае­вич (17.06.1926, Но­во­си­бирск - 30.06.2000, Минск), бе­ло­русский ак­тёр, народный артист БССР (1967), народный артист СССР (1989). В 1948 году окон­чил сту­дию при Ви­теб­ском дра­ма­тическом те­ат­ре имени Я. Ко­ла­са, до 1959 года ра­бо­тал в этом те­ат­ре (Ин­са­ров - «На­ка­ну­не» по ро­ма­ну И.С. Тур­ге­не­ва, Ба­хи­рев - «Бит­ва в пу­ти» по ро­ма­ну Г.Е. Ни­ко­лае­вой). С 1959 года в Бе­ло­русском дра­ма­тическом те­ат­ре имени Я. Ку­па­лы (Минск): Со­ло­ма­хин («Про­то­кол од­но­го за­се­да­ния» А.И. Гель­ма­на), Ни­ки­тин («Бе­рег» по ро­ма­ну Ю.В. Бон­да­ре­ва), Ми­ка­нор («Лю­ди на бо­ло­те» по ро­ма­ну И.П. Ме­ле­жа), Вер­ши­ло («Му­дро­мер» Н.Е. Ма­ту­ков­ско­го, Государственная премия БССР, 1988), Бер­трам («Ко­нец - де­лу ве­нец» У. Шек­спи­ра), Выш­нев­ский («До­ход­ное ме­сто» А.Н. Ост­ров­ско­го), Арн­хольм («Жен­щи­на с мо­ря» Г. Иб­се­на), сэр Джон («Кос­тю­мер» Р. Хар­ву­да). В Те­ат­ре-­сту­дии ки­но­ак­тё­ра (Минск) иг­рал роль Бер­нар­да Шоу («Ми­лый лжец» Дж. Кил­ти). Мас­тер пе­ре­во­пло­ще­ния, ак­тёр ге­рои­ко-ро­ман­тического пла­на; ему рав­но уда­ва­лись ха­рак­тер­ные и дра­ма­тические ро­ли, от­ли­чав­шие­ся глу­би­ной про­ник­но­ве­ния в об­раз, точ­но­стью ха­рак­те­ри­стик и тон­ко­стью ню­ан­си­ров­ки. В ки­но с 1960 года (фильм «Впе­ре­ди - кру­той по­во­рот»). Сни­мал­ся в филь­мах: «Лю­ди и зве­ри», «Пер­вые ис­пы­та­ния», «Мо­ск­ва - Ге­нуя», «Му­зы­кан­ты од­но­го пол­ка», «Иван Ма­ка­рович», «Рас­пи­са­ние на по­сле­зав­тра», «Кру­ше­ние им­пе­рии»; в те­ле­се­риа­лах «Веч­ный зов», «Зал ожи­да­ния» и др. Од­ной из по­след­них ра­бот в ки­но ста­ла роль в фильме «Сын за от­ца…», режиссер Ни­колай Ерё­мен­ко (млад­ший). В 1987-1992 годах председатель СТД Бе­ло­рус­сии, с 1992 года пре­зи­дент Бе­ло­русской кон­фе­де­ра­ции творческих сою­зов и куль­тур­ных фон­дов.

Его сын - Ни­ко­лай Ни­ко­лае­вич (14.02.1949, Ви­тебск - 27.05.2001, Мо­ск­ва; по­хо­ро­нен в Мин­ске), российский ак­тёр, народный артист РФ (1994). В 1971 году окон­чил ВГИК (мас­тер­ская С.А. Ге­ра­си­мо­ва и Т.Ф. Ма­ка­ро­вой). В 1970-х годах ак­тёр москов­ской Те­ат­ра-сту­дии ки­но­ак­тё­ра. В ки­но с 1970 года (фильм «У озе­ра»). Роль Жюль­е­на Со­ре­ля в сня­той Ге­ра­си­мо­вым те­ле­вер­сии ро­мана Стен­да­ля «Крас­ное и чёр­ное» во мно­гом по­влия­ла на даль­ней­ший твор­ческий путь ак­тё­ра. Со­че­та­ние в об­ра­зе му­же­ст­вен­но­го кра­сав­ца тем­пе­ра­мен­та и до­ве­ри­тель­ной ин­то­на­ции, дерз­ко­го вы­зо­ва и ду­шев­но­го над­ло­ма оп­ре­де­ли­ло ус­пех Ерё­мен­ко в ам­п­луа и ис­ку­си­те­ля, и бла­го­род­но­го ры­ца­ря, сде­лав его ро­ман­тическим ге­ро­ем по­ко­ле­ния. Сни­мал­ся в филь­мах: «Лю­бить че­ло­ве­ка», «Воз­вра­та нет», «Го­ря­чий снег», «Пи­ра­ты XX ве­ка», «Юность Пет­ра», «В на­ча­ле слав­ных дел», «Цар­ская охо­та», «Кре­сто­но­сец», «По­да­ри мне лун­ный свет», «Ры­цар­ский ро­ман»; в те­ле­филь­мах «31 ию­ня», «Сол­неч­ный ве­тер», «В по­ис­ках ка­пи­та­на Гран­та», «Я бу­ду ждать…» и др. В 1995 году по­ста­вил фильм «Сын за от­ца…» (при уча­стии М.Н. Ка­сы­мо­вой). В 2001 году со­вет­ник по куль­ту­ре по­соль­ст­ва Бе­ло­рус­сии в Мо­ск­ве.

Иллюстрации:

Архив БРЭ;

Н.Н. Ерё­мен­ко (млад­ший) в те­ле­филь­ме «31 ию­ня». 1978. Архив БРЭ.

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