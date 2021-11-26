ЭНЕЕВА Наталья Тимуровна

Родилась в 1961 г. Окончила исторический факультет МГУ в 1984 г. (кафедра истории искусства).

Кандидатская диссертация : Архитектурный язык конструктивизма и его место в культурной традиции (МГУ, 1993).

Кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Центра по изучению истории религии и церкви Института всеобщей истории РАН .

Область интересов : Искусство ХХ века; Русская Православная Церковь за рубежом.

Сочинения: Конструктивизм как логический метод // Искусство. 1988 №10;

От первообраза к стандарту // Архитектура СССР. 1990. №4;

Категория великолепия в архитектуре барокко // Вопросы искусствознания. 1994. № 2-3.;

К вопросу о пространственно-временной концепции о. Павла Флоренского // Вопросы искусствознания. 1994. № 4;

Спор о софиологии в русском зарубежье 1920-1930 гг. М., 2001;

Судьбы Русской Православной Церкви в годы гражданской войны (1918-1920) и истоки юрисдикционного раскола // Русский исход. СПб., 2004.