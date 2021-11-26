ЭНЕЕВА Наталья Тимуровна
Родилась в 1961 г. Окончила исторический факультет МГУ в 1984 г. (кафедра истории искусства).
Кандидатская диссертация: Архитектурный язык конструктивизма и его место в культурной традиции (МГУ, 1993).
Кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Центра по изучению истории религии и церкви Института всеобщей истории РАН.
Область интересов: Искусство ХХ века; Русская Православная Церковь за рубежом.
Сочинения: Конструктивизм как логический метод // Искусство. 1988 №10;
От первообраза к стандарту // Архитектура СССР. 1990. №4;
Категория великолепия в архитектуре барокко // Вопросы искусствознания. 1994. № 2-3.;
К вопросу о пространственно-временной концепции о. Павла Флоренского // Вопросы искусствознания. 1994. № 4;
Спор о софиологии в русском зарубежье 1920-1930 гг. М., 2001;
Судьбы Русской Православной Церкви в годы гражданской войны (1918-1920) и истоки юрисдикционного раскола // Русский исход. СПб., 2004.