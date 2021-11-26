ЕЛЬНИНСКИЙ МУЗЕЙ

Ельнинский историко-краеведческий музей .

Более восьми веков продолжается история города Ельни, расположенного в 85 км юго-восточнее Смоленска. Впервые он упоминается в комплексе смоленских уставных грамот в 1150 гда.

Ельнинская земля неоднократно становилась ареной военных баталий. В годы войны с наполеоновской Францией здесь некоторое время находился штаб фельдмаршала М.И. Кутузова. Особая роль выпала городу в истории Великой Отечественной войны . Он считается родиной Советской Гвардии. Ельня стала первым городом, освобожденным советскими войсками в результате удачного контрнаступления в 1941 году. Первый музей в Ельне появился уже в 1917 году. Ныне действующий был открыт 17 августа 1968 года. Его основателем был полковник в отставке Д.И. Горелов, который на протяжении долгих лет собирал материалы о героическом прошлом ельнинской земли. Экспозиция музея размещена в пяти залах. В первом - «Гвардейском» - отражен первый, самый трудный период Великой Отечественной войны, когда под Ельней в грозном 1941 году родилась Советская гвардия.

На оккупированной территории действовали партизанские соединения: полк имени С. Лазо, соединение имени 24-й годовщины РККА а также кавалерийский корпус А. Белова. В зале представлены фото, документы, личные вещи партизан и подпольщиков, а также личные вещи маршала Г.К. Жукова . Уникальна по содержанию фотовыставка военного корреспондента В.И. Аркашева «За нашу Советскую Родину», занимающая отдельный зал.

В следующем зале представлена выставка «Русская старина»: уникальные предметы крестьянского быта, коллекция женских костюмов конца XIX - начала XX века и многое другое. К 60-летию Великой Победы в одном из залов музея открыт художественный отдел, где представлены работы смоленских художников.

Иллюстрации:

Ельнинский историко-краеведческий музей.