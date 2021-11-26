ЕКАТЕРИНОСЛАВСКИЙ МУЗЕЙ

Екатеринославский историко-краеведческий музей был открыт 1 июля 1988 года.

За годы существования музей стал центром культурно-просветительной работы с детьми, молодежью, жителями района. На сегодняшний день Екатеринославский музей является единственным учреждением подобного типа на территории Октябрьского района Амурской области.

Иллюстрации :

Екатеринославский историко-краеведческий музей.