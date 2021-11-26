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ЕКАТЕРИНОСЛАВСКИЙ МУЗЕЙ
Екатеринославский историко-краеведческий музей был открыт 1 июля 1988 года.
За годы существования музей стал центром культурно-просветительной работы с детьми, молодежью, жителями района. На сегодняшний день Екатеринославский музей является единственным учреждением подобного типа на территории Октябрьского района Амурской области.
Иллюстрации:
Екатеринославский историко-краеведческий музей.
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