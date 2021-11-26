ЕГОРЬЕВСКИЙ МУЗЕЙ

Егорьевский межпоселенческий районный историко-краеведческий музей.

Егорьевский историко- краеведческий музей был основан на базе Лебяжинской лесной опытной станции, которая была создана в январе 1930 года. Научные сотрудники начали проводить опытническую работу по лесоводству и сбор различных экспонатов флоры и фауны, сосредоточив их в помещении лесного музея Лебяжинского лесхоза.

Ими были собраны образцы насекомых, позднее были изготовлены чучела животных, птиц, грызунов, обитающих в лесах и степях Егорьевского района, эта коллекция представляет особую гордость музея и интерес посетителей. Музей был создан и работал на общественных началах. Егорьевский историко-краеведческий музей был основан на базе Лебяжинской лесной опытной станции, которая была создана в январе 1930 года. Инициаторами создания музея при Лебяжинской ЗонЛОС в 1932 году были сибирские лесоводы: Н.Н. Егоров, С.С. Голубинский, И.Ю. Мясоед. Научные сотрудники начали проводить опытническую работу по лесоводству и сбор различных экспонатов флоры и фауны, сосредоточив их в помещении лесного музея Лебяжинского лесхоза. Ими были собраны образцы насекомых, позднее были изготовлены чучела животных, птиц, грызунов, обитающих в лесах и степях Егорьевского района, эта коллекция представляет особую гордость музея и интерес посетителей. Музей был создан и работал на общественных началах. В 1977 году произошло второе рождение музея. По инициативе РК КПСС Егорьевского района, при участии жителей райцентра с.Новоегорьевское, рабочих СМУ было построено и сдано в эксплуатацию новое двухэтажное кирпичное здание музея. Все экспонаты лесного музея были перевезены в новое здание. В 1995 году приказом № 55 от 17.05.1995 года «Об упразднении статуса филиалов краевых музеев» музей получил статус муниципального. К юбилею с.Новоегорьевское в 2004 году была построена новая экспозиция, посвященная Егорьевскому району, которая тоже вызывает интерес посетителей.

Иллюстрации:

Егорьевский межпоселенческий районный историко-краеведческий музей.