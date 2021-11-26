ДЮРТЮЛИНСКИЙ МУЗЕЙ

Дюртюлинский историко- краеведческий музей открылся для посетителей 24 марта 1989 года.

В фондах музея хранится более 16 тысяч экспонатов - объектов культурного наследия народов, проживающих в Дюртюлинском районе.

Это предметы археологии и этнографии , естественной истории, коллекции изобразительного и прикладного искусства , документы, редкие книги, фотографии и прочие памятники истории и культуры. К числу уникальных экспонатов относятся: этнографическая коллекция по гайнинским башкирам, иконы XVIII-XIX веков, церковная утварь, книги на старославянском языке, клады старинных монет, нагрудники, старинные фотографии, мебель XIX века, предметы из фарфора завода «Братья Кузнецовы». В трех выставочных залах музея организуются и проводятся тематические выставки.

Иллюстрации:

Дюртюлинский историко-краеведческий музей.