ДЮРТЮЛИНСКИЙ МУЗЕЙ
Дюртюлинский историко-краеведческий музей открылся для посетителей 24 марта 1989 года.
В фондах музея хранится более 16 тысяч экспонатов - объектов культурного наследия народов, проживающих в Дюртюлинском районе.
Это предметы археологии и этнографии, естественной истории, коллекции изобразительного и прикладного искусства, документы, редкие книги, фотографии и прочие памятники истории и культуры. К числу уникальных экспонатов относятся: этнографическая коллекция по гайнинским башкирам, иконы XVIII-XIX веков, церковная утварь, книги на старославянском языке, клады старинных монет, нагрудники, старинные фотографии, мебель XIX века, предметы из фарфора завода «Братья Кузнецовы». В трех выставочных залах музея организуются и проводятся тематические выставки.
Иллюстрации:
Дюртюлинский историко-краеведческий музей.