ДУХОВЩИНСКИЙ МУЗЕЙ

Духовщинский историко-художественный музей был основан в мае 1985 году на общественных началах, как музей Великой Отечественной войны .

Его открытие районное руководство приурочило к 40-летию Великой Победы. Появлением в райцентре музея духовщинцы обязаны усилиям бывшего первого секретаря райкома партии Василия Степановича Ладченко и энтузиазму ветерана Великой Отечественной войны, майору медицинской службы Виктору Ивановичу Герасимову.

В.И. Герасимов в годы войны в составе стрелковой дивизии освобождал Смоленщину. А спустя годы, волею судьбы, вновь вернулся в те места, где когда-то погибали его товарищи. Сначала работал врачом Центральной районной больницы, а 1985 году возглавил музей. Благодаря огромной кропотливой поисковой работе, опираясь на помощь и поддержку местных жителей, глав сельских администраций Виктором Ивановичем был создан богатейший документальный материал о воинах, освобождавших наш район. Все это впоследствии было объединено в специальную экспозицию о Великой Отечественной войне. В 1991 году музею был присвоен статус государственного. Его Фонды к этому времени пополнились коллекциями предметов, принадлежавших знаменитым людям земли духовщинской: писателюВ.И. Ардаматскому, педагогу-новатору С.Т. Шацкому, путешественнику исследователю Центральной Азии П.К. Козлову и многим другим нашим землякам.

В 2000 году в Духовщинском районе была создана единая музейная система, объединившая Духовщинский музей, Пречистенскую картинную галерею и 8 школьных музеев района. Экспозиции историко-художественного музея рассказывают об истории Духовщины, быте крестьян, знаменитых уроженцах Духовщинской земли (Г.А.Потемкине, С.Н. Глинке , Ф.Н. Глинке. Я.М. Колотыркине, А.Т. Сашине др.). При музее действует фольклорная группа “Духовщинская горница”. Ее участники являются хранителями старинных обычаев и обрядов. “Духовщинская горница” была создана в 1995 году. Организатором и первым руководителем являлась сотрудница музея З.А. Александрова. В настоящее время фольклорным коллективом руководит заведующая отделом Районной централизованной клубной системы З.И. Галактионова.

За время своего существования”Горница” настолько прочно вошла в жизнь района, что ее выступления стали неотъемлемой частью всех городских праздников. Женщины-энтузиастки с концертными программами выступают и в школах, и в музее, и в районном Доме культуры, и на селе. Репертуар “Горницы” - песни, частушки, стихи, и что самое замечательное - ее участницы сегодня являются практически единственными хранительницами старинных русских обрядов, участвуют в сборе этнографических материалов, выставках народно-прикладного искусства - плетут кружево, вышивают, делают различные поделки. Духовщинский музей работает по многим направлениям и использует в своей работе компьютерные технологии: создает буклеты, праздничные календари, приглашения, брошюры, оформляет выставки. Расширяет партнерские связи, налаживает сотрудничество с другими учреждениями культуры, и коммерческими структурами, заинтересованными в развитии музейной сферы.

Ежегодно в музее проводятся игровые уроки и уроки истории для школьников района с использованием краеведческого и этнографического материала. В своей работе Духовщинский музей тесно взаимодействует с местными краеведами, которые скорпулезно собирают материалы о прошлом и настоящем нашей малой родины, занимаются сохранением и пропагандой ее истории и культуры.

Иллюстрации:

Духовщинский историко-художественный музей.