ДУХОВОЙ ОРКЕСТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДУХОВОЙ ОРКЕСТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - государственный, основан в 1970 году в Москве как Государственный духовой оркестр РСФСР.

Ор­га­ни­за­тор, пер­вый художественный руководитель и главный ди­ри­жёр (до 1973 года) - генерал-майор И. В. Пет­ров. В раз­ное вре­мя ор­кестр воз­глав­ля­ли В. В. Ка­та­ев, Б. А. Ди­ев, Н. П. Сер­ге­ев, Г. А. Гал­кин, В. Е. Бо­го­ра­да, с 2000 года - А. Ф. Ума­нец; сре­ди ди­ри­жё­ров - А. Г. Ми­хай­лов, А. Э. Ми­шу­рин, О. В. Ле­бе­дин­ский.

В ре­пер­туа­ре - про­из­ве­де­ния для ду­хо­во­го ор­ке­ст­ра отечественных и за­ру­беж­ных ком­по­зи­то­ров-клас­си­ков, современных ав­то­ров, эс­т­рад­но-джа­зо­вые ком­по­зи­ции.

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