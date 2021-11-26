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ДУХОВОЙ ОРКЕСТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДУХОВОЙ ОРКЕСТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - государственный, основан в 1970 году в Москве как Государственный духовой оркестр РСФСР.
Организатор, первый художественный руководитель и главный дирижёр (до 1973 года) - генерал-майор И. В. Петров. В разное время оркестр возглавляли В. В. Катаев, Б. А. Диев, Н. П. Сергеев, Г. А. Галкин, В. Е. Богорада, с 2000 года - А. Ф. Уманец; среди дирижёров - А. Г. Михайлов, А. Э. Мишурин, О. В. Лебединский.
В репертуаре - произведения для духового оркестра отечественных и зарубежных композиторов-классиков, современных авторов, эстрадно-джазовые композиции.
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