ДРУЖБА НАРОДОВ, МУЗЕЙ

Краеведческий музей «Дружба народов». Музей был основан 9 мая 1965 года.

9 экспозиционно-выставочных залов и фондохранилище. Экспонатов более 20 тысяч. Представлены предметы, найденные на территории края. Этнографические комплексы демонстрируют культуру и быт народов - одежду, предметы быта, орудия труда, домашнюю утварь, фотографии.

К наиболее ценным относятся: камали - удмуртское нагрудное женское украшение из монет (начало XIX века), платье татарской женщины (начало XIX века), тканые удмуртские и татарские полотенца (конец XIX века), отражена история развития сельского хозяйства с середины XIX века (деревянный плуг, дубовая мотыга , ткацкий станок и прочее) до создания колхозов, раскулачивания и послевоенного развития, представлены тульские самовары XIX века, интересен кумган из желтого металла, привезенный в 1820 году из Саудовской Аравии, швейцарские часы середины XIX века и другое. Большое место занимают материалы о гражданской и Великой Отечественной войнах .

Иллюстрации:

Краеведческий музей «Дружба народов».