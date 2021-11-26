ДОРОГА ПОБЕДЫ, МУЗЕЙ

Мемориальный музей «Дорога победы».

18 января 1943 года Советская Армия прорвала блокаду Ленинграда , и в полосе прорыва железнодорожники в короткий срок построили железную дорогу Поляны - Шлиссельбург, а Ленинград получил прямое железнодорожное сообщение с Большой Землей. Впоследствии железнодорожный путь получил название - «Дорога Победы».

Первый грузовой поезд в Ленинград прибыл 7 февраля 1943 года. В тот же день с пятой платформы Финляндского вокзала на Большую Землю отправился товарный поезд, груженный отливками орудийных стволов. Поезд вез паровоз Эм 721-83. Теперь он поставлен на вечную стоянку у станции Петрокрепость и входит в музейный комплекс Октябрьской железной дороги.

Музей открыт в 1995 году в здании станции Петрокрепость. 7 февраля 2013 года, к 70-летнему юбилею прибытия в Ленинград первого после прорыва блокады поезда, в музее проведена масштабная реэкспозиция, обновлено выставочное оборудование, подключены новейшие технические средства, мультимедийное оборудование.

Вся экспозиция музея Дорога Победы посвящена истории строительства и строителям Дороги Победы, Шлиссельбургской трассе в годы войны и беспримерному подвигу железнодорожников работавших в составе 48-й паровозной колонны особого резерва НКПС.

Иллюстрации:

Мемориальный музей «Дорога победы».