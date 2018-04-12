«Дополненная реальность в храме — это смело» В восстановленной подмосковной церкви нашли альтернативу покемонам В подмосковном селе Гагино восстановили храм, где 120 лет назад самый знаменитый русский певец Федор Шаляпин венчался с балериной Иолой Торнаги. Расположенную в стороне от больших дорог и крупных поселений церковь сделали экспериментальной площадкой для внедрения технологии дополненной реальности, доступной каждому. Корреспондент «Ленты.ру» побывал на месте и вывел еще один рецепт возрождения русской глубинки. Наш ответ покемонам «Внимайте себе, братие. Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную», — сообщает смартфон, камера которого направлена на настенную фреску с изображением преподобного Сергия Радонежского, а вернее — на свиток в левой руке святого. — И что, священник ругаться не будет... На чтение: 2 минуты

В восстановленной подмосковной церкви нашли альтернативу покемонам

В подмосковном селе Гагино восстановили храм, где 120 лет назад самый знаменитый русский певец Федор Шаляпин венчался с балериной Иолой Торнаги. Расположенную в стороне от больших дорог и крупных поселений церковь сделали экспериментальной площадкой для внедрения технологии дополненной реальности, доступной каждому. Корреспондент «Ленты.ру» побывал на месте и вывел еще один рецепт возрождения русской глубинки.

Наш ответ покемонам

«Внимайте себе, братие. Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную», — сообщает смартфон, камера которого направлена на настенную фреску с изображением преподобного Сергия Радонежского, а вернее — на свиток в левой руке святого.

— И что, священник ругаться не будет за блуждание по храму со смартфоном? — уточняет журналист.

— Это лучше, чем покемонов ловить... Дополненная реальность в храме — это смело, — замечает сотрудник Минкульта.

В этом храме внедряют обкатанный в музейном пространстве формат приложения дополненной реальности Artefact. Небольшую церковь во имя Спаса Нерукотворного образа (Спасский храм) в деревне Гагино Сергиево-Посадского района, на которой «потренировались» айтишники, только-только восстановили, а точнее — заново отстроили, но уже полностью расписали и снабдили всей необходимой богослужебной утварью.

«В наших поселках и старинных городах храмы — единственная достопримечательность. Но туда путешественник обычно попадает днем, когда вообще никого нет, кроме бабушки-сторожа, — говорит Ирина Витальевна, жительница дачного поселка «Отдых» в пяти километрах отсюда. — А хочется узнать, раз уж приехал, что за фрески и иконы висят на стенах, какие-то подробности. Кое-где вешают таблички, делают брошюры, но это неудобно. А так достал телефон — и все посмотрел, прочитал».

«Экспериментальный» храм образует вместе с расположенной рядом и тоже отреставрированной Казанской церковью единый комплекс с благоустроенной прилегающей территорией, где нашлось место и детской площадке, и небольшой летней сцене, и приходскому дому, который сможет вместить воскресную школу.

Комплекс этот очень контрастирует с окружающим пейзажем деревни на полтора десятка домов, в которой нет ни газа, ни асфальтовой дороги, да и жителей всего ничего.

Гагино (древнее название — Тимофеевское) внешне мало чем отличается от других поселений Московской области, хотя оно одно из древнейших на территории столичного региона: первое упоминание датируется 1462 годом.

Крестьяне столетиями вели здесь свое хозяйство, пахали, рыбачили, ходили за грибами. Село пережило раскулачивание с коллективизацией, индустриализацию с урбанизацией, но с развалом совхозов обезлюдело окончательно. К 2010 году в Гагино остался, согласно открытым данным, всего один житель.

Однако природа не терпит пустоты, тем более в 70 километрах от столичного мегаполиса, рядом со столицей русского православия — Троице-Сергиевой лаврой.

«В начале 2000-х мы с мужем купили здесь участок с домом. 45 соток за сущие копейки, — говорит Елена, переехавшая в деревню из центра Москвы и открывшая здесь продуктовую лавку. — Теперь уже большинство местных жителей — москвичи. Это я говорю о деревне, а кругом еще тьма дачных поселков, которые настроили в последние годы».

Горожане по достоинству оценили местные ландшафты, оставленные отступавшим ледником холмы, густые леса, родники с чистой водой, но всю общественную и культурную активность, разумеется, связывают с Москвой или Сергиевым Посадом. Деревня же стала чем-то вроде городского спального района, где каждый живет своей жизнью, контактируя с соседями только по негативным поводам.

Обстановку осложняет традиционное недопонимание между деревенскими и дачниками. А последние уже успели разделиться на потомков обладателей шести соток первой волны и владельцев новых дач, построенных на колхозных полях: «Раньше мы тут грибы собирали, а теперь тут домов понаставили», «А мусора, сколько мусора бросают! Что за свинство!» — какое уж тут добрососедство.

Спасибо Федору

Найти для столь разношерстной публики другие соприкосновения интересов, кроме продуктовой лавки, — проблема многих сел, сросшихся с дачами и образовавших нечто непонятное, вроде коттеджных поселков без единой системы управления и концепции дальнейшего развития.

Вот и храмы в Гагино стояли заброшенными, потому как в селении не было единой церковной общины, способной взять на себя необходимые траты и ответственность за реализацию проекта. При том что верующих, сочувствующих и просто уважающих церковную архитектуру, как и обеспеченных людей в округе предостаточно. Ситуация изменилась после вмешательства федерального Минкульта в 2013 году. Тогда и началась реконструкция храмового комплекса.

А все потому, что нашлась-таки достойная идея, и связана она с именем самого известного русского певца всех времен и народов — Федора Шаляпина. Коренные жители гордятся тем, что 120 лет назад именно здесь, в Гагино, он обвенчался со своей первой женой, балериной Иолой Торнаги. Просто этот храм был ближайшим к даче в соседней деревне Путятино, где проводили время известные теперь всему миру представители частной творческой «артели» мецената Саввы Мамонтова.

«После свадьбы мы устроили смешной какой-то турецкий пир: сидели на полу, на коврах и озорничали, как малые ребята, — описывал тот день Шаляпин. — Не было ничего, что считается обязательным на свадьбах: ни богато украшенного стола с разнообразными яствами, ни красноречивых тостов, но было много полевых цветов и немало вина. Поутру, часов в шесть, у окна моей комнаты разразился адский шум — толпа друзей с С.И. Мамонтовым во главе исполняла концерт на печных вьюшках, железных заслонках, на ведрах и каких-то пронзительных свистульках. Это невозможно напоминало мне Суконную слободу... А дирижировал этим кавардаком С.В. Рахманинов».

В Путятине Федор Иванович провел все «свадебное» лето 1898 года. Здесь они с Сергеем Рахманиновым задумались о постановке оперы Мусоргского «Борис Годунов». Пока Шаляпин разучивал партии, его друг, известный живописец и театральный художник Константин Коровин, писал эскизы декораций.

Можно представить себе, как бас великого певца разносился по округе и встречался с шумом расположенного неподалеку уникального источника Гремячий ключ, открытого Сергием Радонежским. Теперь здесь слышен гул машин, мчащихся по Ярославскому шоссе и Большому бетонному кольцу.

Напомним, что Шаляпин родился в Казани, но успел пожить, потрудиться и оставить свой след в воспоминаниях жителей многих городов России: Вятки, Кисловодска, Москвы, Санкт-Петербурга... А закончил свой жизненный путь в Париже, где о нем тоже помнят. Но все же нигде больше Шаляпин не стал такой градообразующей идеей, как в этой подмосковной деревушке, где так тепло вспоминают о его любви к рыбалке.

10 апреля нынешнего года по завершении всех работ храмы заново освятили и провели крестный ход. Оценить, что удалось сделать за пять лет реконструкции в Гагино, прибыли высокие гости: патриарх Кирилл, глава Минкульта Владимир Мединский, который держал все работы под личным контролем, и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Предстоятель Русской православной церкви обратился к собравшимся в храме с короткой речью, в которой отметил любовь горожан к таким местам в Подмосковье, где сама природа способствует умиротворению и покою. «Теперь люди будут сюда приезжать, в том числе для того, чтобы храм посещать, молитву совершать», — добавил Кирилл.

В августе нынешнего года на юбилей Шаляпинской свадьбы в Гагино, которое вновь по известному признаку (наличие храма) превратилось из деревни в село, проведут двухдневный фестиваль «Эх, вы, песни мои, песни». В оргкомитете мероприятия — Московская областная филармония, Российский национальный музей музыки, Межрегиональный Шаляпинский центр и много других достойных организаций, а значит — все пройдет с соответствующим широкому шаляпинскому духу размахом.

Конечно, не всех жителей воодушевляет возрождение Гагино: «Сюда теперь и полиция будет чаще заезжать», — говорят такие. Но одной вещи рады все без исключения: власти пообещали провести сюда асфальтированную дорогу, а значит — жить здесь точно будет лучше.

Сергей Лютых

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