ДОМ-МУЗЕЙ Т.Н. ХРЕННИКОВА

Дом-музей Тихона Николаевича Хренникова.

10 сентября 2000 года в городе Ельце (на родине композитора) состоялось торжественное открытие первого в стране дома-музея Т.Н. Хренникова. Большую помощь при создании экспозиции оказал сам Тихон Николаевич.

В настоящее время, за небольшим исключением, в доме воссоздана его историческая планировка. Пристроена музыкальная гостиная, в которой проводятся концерты, встречи с интересными людьми, а также временные выставки. В экспозиции музея размещены предметы, принадлежавшие композитору и его семье. Уникальность музея - в подлинности экспонатов, в залах звучит живая музыка .

Т.Н. Хренников был похоронен на территории дома-музея, место его захоронения является историко-мемориальным. Здесь в 2008 году была открыта скульптурная композиция: рояль, по форме напоминающий сердце, и бюст великого земляка.

Иллюстрации:

Дом-музей Тихона Николаевича Хренникова.