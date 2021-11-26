ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО И НАРОДНОГО ИСКУССТВА МУЗЕЙ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО И НАРОДНОГО ИСКУССТВА МУЗЕЙ - всероссийский, в Москве.
Открыт в 1981 году как научно-методический центр по собиранию, хранению, изучению и популяризации памятников декоративно-прикладного и народного искусства. Собрание, отражающее историю и современное состояние искусства, включает памятники XII-XX веков. Имеет отделы дерева и кости, стекла, керамики, металла, тканей, художественных лаков, изобразительных материалов, рукописных и печатных источников.
Размещается в бывшей городской усадьбе гр. А.И. Остермана-Толстого (перестроена в 1780-х годах в стиле классицизма; с 1834 года в ней располагалась Московская Духовная семинария, с 1918 года - различные правительственные учреждения.
Иллюстрации:
Здание музея. Архив БРЭ.