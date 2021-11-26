ДАРГАВС
ДАРГАВС - комплекс археологических и исторических памятников на реке Гизельдон, к северо-западу от склв Даргавс (Северная Осетия, Россия).
Предметы, происходящие из Даргавса, известны учёным с XIX века, сам комплекс описан П.С. Уваровой, затем неоднократно обследовался, с 1993 года систематические работы Р.Г. Дзаттиаты.
На правом берегу реки, северо-восточном отроге горы Рамины-рагъ сохранился «город мёртвых» - комплекс из 95 наземных и полуподземных каменных склепов XVI - 1-й трети XIX веков. На левом берегу реки, на площади около 40 га, - катакомбный аланский могильник VI-X веков, гробницы XIII-XIV веков из сланцевых плит, погребения в каменных ящиках XVIII-XIX веков и др. Среди находок - предметы конского снаряжения, оружие, украшения, хорошо сохранившаяся одежда, деревянные сосуды, шкатулки.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.